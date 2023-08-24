Фейгин нецензурно объяснил разрыв с Арестовичем

Сегодня, 21:29

Image 16+
Фейгин нецензурно объяснил разрыв с Арестовичем
Фото из открытых источников

Некоторое время назад адвокат Марк Фейгин*, который в России признан иноагентом, и экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович объявили о прекращении совместного сотрудничества. При этом ни один из них не назвал причину прекращения взаимоотношений. 

Предположительно, разрыв произошел по финансовым причинам. Фейгин* намекнул на то, что была ссора, и призвал недоброжелателей не распространять ложные утверждения. 

«А у меня есть переписка. Вы с кем имеете дело? С адвокатом. Блестящим. Несмотря на то, что меня лишили этого статуса. У меня все запротоколировано», — заявил адвокат.

Говоря о канале, юрист отметил, что он сохранит свою независимость. Фейгин* также заявил, что правила на его канале будут устанавливаться им самим, и гости не будут диктовать ему условия. В свою очередь, Арестович «поблагодарил» Фейгина «За очень непростой марафон» и пожелал ему «успеха во всех его конструктивных начинаниях»

Как известно, Фейгин* и Арестович регулярно вели стримы для YouTube. Эти выпуски пользовались большой популярностью. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Фейгин нецензурно объяснил разрыв с Арестовичем

Сегодня, 21:29

Guardian: Руководство НАТО могло убедить Киев изменить стратегию наступления ВСУ

Сегодня, 16:09

Буданов объяснил, почему Украина не успела захватить Крым весной 2023 года

Сегодня, 15:24

Полковник в отставке Матвийчук: наступление Украины может закончиться к концу сентября

Сегодня, 14:49

Украинский олигарх Ахметов наладил выпуск «ложных мишеней» для армии Украины

Вчера, 20:34

Аналитик Лизан утверждает, что вероятность прорыва ВСУ российской обороны равна нулю

Вчера, 18:59

Дандыкин: Украинский беспилотник «Бобер» способен долететь до Подмосковья за четыре часа

Вчера, 13:49

Гайдай: армия РФ хочет устроить в Купянске новый Бахмут

Вчера, 13:49

Ходаковский: Украина и союзники рассчитывают на развал РФ изнутри

Вчера, 13:04

Дандыкин: Армия Украины ведет бои в Работино для захвата дороги на Токмак и Мелитополь

Вчера, 08:04

Балицкий считает, что рубеж обороны Работино станет финальным в контрнаступлении ВСУ

24-08-2023, 16:24

Аналитики ISW усомнились в надежности второй линии обороны ВС России

23-08-2023, 11:59

Полковник Матвийчук спрогнозировал, что у поставленной ВСУ техники осенью возникнут проблемы

23-08-2023, 09:04

Военкор Пегов предупредил об угрозе окружения российских войск в районе Приютного

22-08-2023, 08:54

Forbes: Киев запросил у США JASSM, способные помочь в захвате Крыма

22-08-2023, 07:59

Bild: американские истребители F-16 важны для мотивации украинцев

21-08-2023, 14:59

Эксперт Подберезкин: количество кустарных беспилотников у ВСУ зашкаливает

21-08-2023, 14:04

GT: У ВСУ недостаточно сил для фронтального прорыва российских позиций

21-08-2023, 08:09

WarGonzo: ВС Украины продолжают атаку на Работино, есть продвижение

20-08-2023, 14:59

ВСУ используют «Бабу-Ягу», чтобы замедлить продвижение ВС РФ

20-08-2023, 14:19

Возможно, Вам будет интересно

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа

24-08-2023, 08:39

0

В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...

Подробнее
Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

Вчера, 15:59

0

В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...

Подробнее
«Такого здесь не видели давно». Что вытворяют школьники в поселке под Петербургом

«Такого здесь не видели давно». Что вытворяют школьники в поселке под Петербургом

24-08-2023, 11:19

0

Жители населенного пункта Янино, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, сообщают о том, что компания подростков...

Подробнее
«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»

«МК»: Список пассажиров упавшего самолета Пригожина был «плавающим»

Сегодня, 07:54

0

Таинственная предполагаемая гибель командования ЧВК «Вагнер» при падении самолета в Тверской области продолжает...

Подробнее
МК: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин инсценировал смерть

МК: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин инсценировал смерть

24-08-2023, 16:39

0

Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обсуждают сейчас во многих сетевых ресурсах. В ТГ-каналах, которые...

Подробнее
На шоу Владимира Соловьева назвали версии крушения самолета Пригожина

На шоу Владимира Соловьева назвали версии крушения самолета Пригожина

Сегодня, 11:09

0

В эфире программы Владимира Соловьева названы версии возможных причины крушения самолета, которым летел основатель ЧВК...

Подробнее

Новости партнеров