Фейгин нецензурно объяснил разрыв с Арестовичем

Некоторое время назад адвокат Марк Фейгин*, который в России признан иноагентом, и экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович объявили о прекращении совместного сотрудничества. При этом ни один из них не назвал причину прекращения взаимоотношений.

Предположительно, разрыв произошел по финансовым причинам. Фейгин* намекнул на то, что была ссора, и призвал недоброжелателей не распространять ложные утверждения.

«А у меня есть переписка. Вы с кем имеете дело? С адвокатом. Блестящим. Несмотря на то, что меня лишили этого статуса. У меня все запротоколировано», — заявил адвокат.

Говоря о канале, юрист отметил, что он сохранит свою независимость. Фейгин* также заявил, что правила на его канале будут устанавливаться им самим, и гости не будут диктовать ему условия. В свою очередь, Арестович «поблагодарил» Фейгина «За очень непростой марафон» и пожелал ему «успеха во всех его конструктивных начинаниях».

Как известно, Фейгин* и Арестович регулярно вели стримы для YouTube. Эти выпуски пользовались большой популярностью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»