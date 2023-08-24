Фейгин нецензурно объяснил разрыв с Арестовичем

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Некоторое время назад адвокат Марк Фейгин*, который в России признан иноагентом, и экс-советник президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович объявили о прекращении совместного сотрудничества. При этом ни один из них не назвал причину прекращения взаимоотношений.
Предположительно, разрыв произошел по финансовым причинам. Фейгин* намекнул на то, что была ссора, и призвал недоброжелателей не распространять ложные утверждения.
«А у меня есть переписка. Вы с кем имеете дело? С адвокатом. Блестящим. Несмотря на то, что меня лишили этого статуса. У меня все запротоколировано», — заявил адвокат.
Говоря о канале, юрист отметил, что он сохранит свою независимость. Фейгин* также заявил, что правила на его канале будут устанавливаться им самим, и гости не будут диктовать ему условия. В свою очередь, Арестович «поблагодарил» Фейгина «За очень непростой марафон» и пожелал ему «успеха во всех его конструктивных начинаниях».
Как известно, Фейгин* и Арестович регулярно вели стримы для YouTube. Эти выпуски пользовались большой популярностью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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