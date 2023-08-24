Guardian: Руководство НАТО могло убедить Киев изменить стратегию наступления ВСУ

Сегодня, 16:09

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Guardian: Руководство НАТО могло убедить Киев изменить стратегию наступления ВСУ
Фото из открытых источников

Руководители НАТО убедили украинское командование изменить стратегию наступательной операции ВСУ. The Guardian пишет, что на минувшей неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с высокопоставленными военными НАТО, включая начальника штаба обороны ВС Великобритании, адмирала Тони Радакина и генерала Кристофера Каволи, командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Издание уже окрестило эту встречу «военным советом», на котором обсуждалось изменение стратегии для разрешения вопроса застоя в наступлении украинской армии на российские оборонительные позиции. 

В ходе консультаций, которые состоялись на польско-украинской границе, предположительно была пересмотрена стратегия ВСУ. Теперь украинские военные должны сосредоточить усилия на одном конкретном участке фронта. 

«Думаю, вы видите, что они фокусируются на запорожском направлении», — сообщил один из британских источников. 

Также участники пятичасовых переговоров обсудили «планы на зиму и на 2024 год». Добавим, что этой встрече предшествовали консультации с участием Марка Милли, главы Комитета начальников штабов ВС США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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