Руководители НАТО убедили украинское командование изменить стратегию наступательной операции ВСУ. The Guardian пишет, что на минувшей неделе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел встречу с высокопоставленными военными НАТО, включая начальника штаба обороны ВС Великобритании, адмирала Тони Радакина и генерала Кристофера Каволи, командующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Издание уже окрестило эту встречу «военным советом», на котором обсуждалось изменение стратегии для разрешения вопроса застоя в наступлении украинской армии на российские оборонительные позиции.

В ходе консультаций, которые состоялись на польско-украинской границе, предположительно была пересмотрена стратегия ВСУ. Теперь украинские военные должны сосредоточить усилия на одном конкретном участке фронта.

«Думаю, вы видите, что они фокусируются на запорожском направлении», — сообщил один из британских источников.

Также участники пятичасовых переговоров обсудили «планы на зиму и на 2024 год». Добавим, что этой встрече предшествовали консультации с участием Марка Милли, главы Комитета начальников штабов ВС США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»