Буданов объяснил, почему Украина не успела захватить Крым весной 2023 года

Вооруженные силы Украины не смогли зайти в Крым весной 2023 года потому, что наземная операция идет медленнее, чем показывали изначальные расчеты, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов, - Ред.). Новые сроки «освобождения» полуострова генерал в этот раз называть не стал.

В октябре 2022 года Кирилл Буданов прогнозировал, что к концу весны этого года Крым снова станет украинским. И теперь журналисты при первой удобной возможности ему об этом напоминают. Буданов признал, что ошибся в своих расчетах. Он объяснил это тем, что события на фронте идут медленнее, чем предполагалось. Тем не менее, отметил он, Украина не отказывается от своих планов по «освобождению» Крыма.

«Да, выпали из графика. Да, к сожалению, надо признать, что события развиваются медленнее, чем должно быть по всем расчетам... Вместе с тем можно сказать, что уверенно мы движемся вперед», — заключил глава ГУР.

Несколько недель назад британские СМИ сообщали о том, что на одной из закрытых военных баз в стране проходят подготовку бойцы украинского элитного спецподразделения, которых планируется задействовать в операции по захвату Крыма.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»