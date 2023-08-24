Полковник в отставке Матвийчук: наступление Украины может закончиться к концу сентября

Сегодня, 14:49

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Полковник в отставке Матвийчук: наступление Украины может закончиться к концу сентября
Фото из открытых источников

К концу сентября украинское контрнаступление должно быть полностью завершено. Очередной прогноз по срокам наступательной кампании противника озвучил известный в РФ эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

На все про все у украинских войск в ходе наступления, которое они ведут, имеется максимум месяц. Наступательный потенциал у ВСУ сейчас уже не тот, что был два месяца назад. Кроме того, не последнюю роль сыграет погода.

«Наступательные возможности украинской группировки войск полностью исчерпаны. То, что мы сейчас видим, — это уже отголоски той былой силы, которая у них есть, и ничего они сделать не могут, — озвучил свою точку зрения эксперт Матвийчук. — Думаю, уже к концу сентября все завершится».

Наступление осенне-зимнего периода подорвет возможности противника. ВСУ начнут испытывать сложности с «питанием» своей группировки войск - будет затруднен подвоз боеприпасов, ГСМ, продовольствия.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли сообщил о том, что ВСУ на Запорожском фронте уже якобы прорвали главную линию обороны ВС РФ, поэтому продвижение вперед ускорится. Отечественные военные эксперты и военкоры данную информацию опровергают, настаивая на том, что бои за Работино еще продолжаются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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