Украинский олигарх Ахметов наладил выпуск «ложных мишеней» для армии Украины

Вчера, 20:34

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Украинский олигарх Ахметов наладил выпуск «ложных мишеней» для армии Украины
Фото из открытых источников

Группа компаний «Метинвест», принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, наладила производство «ложных мишеней» для ВСУ. Как сообщается на ее официальном сайте, это металлические инженерные конструкции, полностью повторяющие внешний вид РЛС и артиллерийских орудий.

«Данные макеты вводят противника в заблуждение и заставляют его использовать дорогие высокоточные боеприпасы для уничтожения этих инженерных сооружений вместо техники Сил обороны Украины», - сказано в пресс-релизе.

В «Метинвесте» уточнили, что всего компания передала 250 таких металлических макетов, которые практически невозможно отличить от настоящего оружия.

Запрос от Минобороны Украины на изготовление таких конструкций компания получила еще в 2022 году.

Несколько месяцев назад, напомним, западные СМИ писали о том, что резиновые макеты современной западной техники для ВСУ изготавливаются на одном из заводов в Европе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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