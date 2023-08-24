Украинский олигарх Ахметов наладил выпуск «ложных мишеней» для армии Украины

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Группа компаний «Метинвест», принадлежащая украинскому олигарху Ринату Ахметову, наладила производство «ложных мишеней» для ВСУ. Как сообщается на ее официальном сайте, это металлические инженерные конструкции, полностью повторяющие внешний вид РЛС и артиллерийских орудий.
«Данные макеты вводят противника в заблуждение и заставляют его использовать дорогие высокоточные боеприпасы для уничтожения этих инженерных сооружений вместо техники Сил обороны Украины», - сказано в пресс-релизе.
В «Метинвесте» уточнили, что всего компания передала 250 таких металлических макетов, которые практически невозможно отличить от настоящего оружия.
Запрос от Минобороны Украины на изготовление таких конструкций компания получила еще в 2022 году.
Несколько месяцев назад, напомним, западные СМИ писали о том, что резиновые макеты современной западной техники для ВСУ изготавливаются на одном из заводов в Европе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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