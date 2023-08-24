Аналитик Лизан утверждает, что вероятность прорыва ВСУ российской обороны равна нулю

Вчера, 18:59

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Аналитик Лизан утверждает, что вероятность прорыва ВСУ российской обороны равна нулю
Фото из открытых источников

Глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан уверен, что вероятность прорыва армией Украины обороны российских войск «равна нулю»

По его словам, ВС РФ удалось выстроить исполинскую линию обороны, глубокоэшелонированную. За два с половиной месяца своего контрнаступления украинские войска ее не прорвали. Хотя на Западе, полагает аналитик, были уверены, что ВСУ справятся с задачей «за одну ночь и один день».

«Вероятность того, что противник ее прорвет, равна нулю», - сказал он в эфире радио «Спутник».

Лизан вероятность успеха наступающих украинских войск в будущем оценивает даже меньше статистической погрешности.

Главком ВС Украины Валерий Залужный при этом вчера объявил, что армия Украины «на пороге прорыва».

«Говорят, мол, есть частичный успех, но у них везде этот частичный успех», – резюмировал Лизан.

Ранее сегодня военкор Семен Пегов сообщил о том, что ВСУ закрепились в Работино и продолжают наступать на Новопрокоповку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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