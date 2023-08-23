Гайдай: армия РФ хочет устроить в Купянске новый Бахмут

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа
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Бывший губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил о том, что РФ хочет устроить еще один Бахмут в Купянске.
В эфире украинского телеканала он сказал о том, что войска РФ стянули к Купянску тяжелую артиллерию, которую начали активно применять для атак по городу. Поэтому и чаще стали звучать новости о прилетах в Купянске, пишет Правда.ру.
Украина и далее продолжает контрнаступление на южном участке фронта в районе населенного пункта Работино. В Киеве заявляют, что будут вести боевые действия до выхода на границы по состоянию на 1991 год.
Стоит отметить, что Минобороны РФ не дает информацию о потерях российской стороны с момента начала «военной спецоперации» на территории Украины. При этом в СМИ снова начали появляться сообщения о гибели солдат-срочников. В частности, погиб 21-летний Андрей Школин из Волгоградской области, призванный на срочную службу зимой 2022 год. Его мать пытается сейчас добиться компенсацию за гибель сына.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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