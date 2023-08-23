Дандыкин: Украинский беспилотник «Бобер» способен долететь до Подмосковья за четыре часа

Сегодня, 13:49

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Дандыкин: Украинский беспилотник «Бобер» способен долететь до Подмосковья за четыре часа
Фото из открытых источников

Украинским беспилотникам-камикадзе «Бобер» для того, чтобы долететь до Подмосковья или Калужской области понадобится всего четыре часа.

Информируя об этом, военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что это достаточно большие по размеру дроны ВСУ, изготовленные из композитных материалов. «Бобер» могут преодолевать расстояние в более чем тысячи километров на крейсерской скорости 150 километров в час.

«Скорость для такого изделия достаточно приличная... «Бобер» может где-то за четыре часа, если его запускать ночью, пройти расстояние до Калужской области или даже до Подмосковья», — сообщил капитан первого ранга в отставке сайту «Лента».

Украинский дрон может доставить несколько килограммов взрывчатки и в случае попадания причинить проблемы. Части БПЛА удается долететь, но большинство, заверил эксперт, успешно подавляются РЭБами. Дандыкин выразил уверенность в том, что скоро «Бобров» не будет.

«Наши военные уже разбираются с ними, а скоро разберутся окончательно. «Бобры» пойдут туда, где им положено быть, — на землю», — резюмировал специалист по военному делу.

Атаки украинских БПЛА на Москву и Крым становятся не только регулярными, но и более массовыми. Минобороны заявило, что над Крымом минувшей ночью было сбито 42 БПЛА.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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