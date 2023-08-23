Ходаковский: Украина и союзники рассчитывают на развал РФ изнутри

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский уверен, что Запад и Украина ждут развала России изнутри. Об этом он написал в своем ТГ-канале, отметив, что этот вариант сейчас активно прорабатывается Киевом и его союзниками, пишет News.ru. Ходаковский также добавил, что усилия в этом направлении они уже предпринимают.

«Основная надежда противника была и остается — развал России изнутри. Как и мы отслеживаем ситуацию не только по Украине, но и вокруг нее, так и наш коллективный противник мониторит изменения во внутренней обстановке нашей страны, и каждую негативную тенденцию пытается углубить и использовать себе во благо», — заявил Ходаковский.

Ходаковский уверен, что Киев готов ждать, когда процесс развала РФ начнется. И Запад намерен обеспечить Украину ресурсами, чтобы это ожидание продлилось при необходимости. Украине, к слову, и далее продолжают поставлять вооружение, а также уже идет процесс подготовки к передаче Киеву современных истребителей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»