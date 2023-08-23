Ходаковский: Украина и союзники рассчитывают на развал РФ изнутри

Сегодня, 13:04

Image 16+
Ходаковский: Украина и союзники рассчитывают на развал РФ изнутри
Фото из открытых источников

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский уверен, что Запад и Украина ждут развала России изнутри. Об этом он написал в своем ТГ-канале, отметив, что этот вариант сейчас активно прорабатывается Киевом и его союзниками, пишет News.ru. Ходаковский также добавил, что усилия в этом направлении они уже предпринимают.

«Основная надежда противника была и остается — развал России изнутри. Как и мы отслеживаем ситуацию не только по Украине, но и вокруг нее, так и наш коллективный противник мониторит изменения во внутренней обстановке нашей страны, и каждую негативную тенденцию пытается углубить и использовать себе во благо», — заявил Ходаковский.

Ходаковский уверен, что Киев готов ждать, когда процесс развала РФ начнется. И Запад намерен обеспечить Украину ресурсами, чтобы это ожидание продлилось при необходимости. Украине, к слову, и далее продолжают поставлять вооружение, а также уже идет процесс подготовки к передаче Киеву современных истребителей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Дандыкин: Украинский беспилотник «Бобер» способен долететь до Подмосковья за четыре часа

Сегодня, 13:49

Гайдай: армия РФ хочет устроить в Купянске новый Бахмут

Сегодня, 13:49

Ходаковский: Украина и союзники рассчитывают на развал РФ изнутри

Сегодня, 13:04

Дандыкин: Армия Украины ведет бои в Работино для захвата дороги на Токмак и Мелитополь

Сегодня, 08:04

Балицкий считает, что рубеж обороны Работино станет финальным в контрнаступлении ВСУ

Вчера, 16:24

Аналитики ISW усомнились в надежности второй линии обороны ВС России

23-08-2023, 11:59

Полковник Матвийчук спрогнозировал, что у поставленной ВСУ техники осенью возникнут проблемы

23-08-2023, 09:04

Военкор Пегов предупредил об угрозе окружения российских войск в районе Приютного

22-08-2023, 08:54

Forbes: Киев запросил у США JASSM, способные помочь в захвате Крыма

22-08-2023, 07:59

Bild: американские истребители F-16 важны для мотивации украинцев

21-08-2023, 14:59

Эксперт Подберезкин: количество кустарных беспилотников у ВСУ зашкаливает

21-08-2023, 14:04

GT: У ВСУ недостаточно сил для фронтального прорыва российских позиций

21-08-2023, 08:09

WarGonzo: ВС Украины продолжают атаку на Работино, есть продвижение

20-08-2023, 14:59

ВСУ используют «Бабу-Ягу», чтобы замедлить продвижение ВС РФ

20-08-2023, 14:19

Военный эксперт Анпилогов рассказал, как изменится театр военных действий осенью

20-08-2023, 13:29

Рогозин: Главная битва состоится 24 августа, рассекречен секретный план наступления ВСУ

20-08-2023, 11:19

Белл: ближайшие 4-6 недель боев станут ключевыми для всего фронта в зоне СВО РФ

20-08-2023, 09:14

Дандыкин: самые ожесточенные бои сейчас идут на запорожском направлении

19-08-2023, 19:44

МК: Эксперт Гундаров рассказал, возможна ли защита от катеров-камикадзе ВС Украины

19-08-2023, 16:54

Миронов: За поставкой Украине F-16 последуют переговоры

19-08-2023, 13:44

Возможно, Вам будет интересно

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа

«МК»: Очевидцы назвали обстоятельства крушения самолета Пригожина 23 августа

Вчера, 08:39

0

В Тверской области 23 августа потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy 600 с бортовым номером RA-02795. На его...

Подробнее
Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

Гора крестов: В Николаевке под Самарой разворотили кладбище ЧВК «Вагнер»

Сегодня, 15:59

0

В селе Николаевка Волжского района Самарской области кладбище частной военной компании «Вагнер» равняют с землей. Об...

Подробнее
«Такого здесь не видели давно». Что вытворяют школьники в поселке под Петербургом

«Такого здесь не видели давно». Что вытворяют школьники в поселке под Петербургом

Вчера, 11:19

0

Жители населенного пункта Янино, расположенного в пригороде Санкт-Петербурга, сообщают о том, что компания подростков...

Подробнее
МК: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин инсценировал смерть

МК: Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин инсценировал смерть

Вчера, 16:39

0

Смерть главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина обсуждают сейчас во многих сетевых ресурсах. В ТГ-каналах, которые...

Подробнее
В Испании четыре британца заплатили по два миллиона рублей за прыжки по балконам

В Испании четыре британца заплатили по два миллиона рублей за прыжки по балконам

22-08-2023, 19:29

0

Британское издание Daily Mail сообщает, что на территории испанского курорта Магалуф четверо туристов были оштрафованы...

Подробнее
Вагнеровец объяснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Евгении Пригожине

Вагнеровец объяснил, почему в Екатеринбурге нет акций в память о Евгении Пригожине

Сегодня, 16:09

0

ЧВК «Вагнер» не будет проводить массовые акции в память о погибшем в авиакатастрофе Евгении Пригожине и Дмитрие Уткине....

Подробнее

Новости партнеров