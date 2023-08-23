Дандыкин: Армия Украины ведет бои в Работино для захвата дороги на Токмак и Мелитополь

Сегодня, 08:04

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Дандыкин: Армия Украины ведет бои в Работино для захвата дороги на Токмак и Мелитополь
Фото из открытых источников

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил значение боев в Работино для сторон вооруженного конфликта.

По его словам, противник так упорно сражается здесь, потому как намерен взять под свой физический контроль дорогу, ведущую на Токмак и Мелитополь. Для российских сил важность ее тоже тяжело переоценить. Поэтому бои в Работино будут продолжаться, полагает специалист.

Сейчас Вооруженные силы Украины на данном направлении проводят перегруппировку. Еще какое-то время они будут наступать. Российские войска будут отражать атаки.

Наступление для украинских сил сопряжено с большими потерями. По информации Дандыкина, противник в зоне СВО теряет ежедневно почти по два батальона. Но отступать не намерен.

Командование ВСУ, предположил эксперт в беседе с «Известиями», сейчас преследует две значимые цели.

«Первая — усиленно наступать на Запорожском направлении. Вторая — попытаться всё-таки вернуть контроль над Артемовском (Бахмутом)», — пояснил он.

По сообщениям Минобороны, российские войска в течение суток отбили пять атак противника. Украинская сторона публиковала фото с украинским флагом на здании в центре села 23 августа. При этом официальной информации о взятии Работино не было.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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