Балицкий считает, что рубеж обороны Работино станет финальным в контрнаступлении ВСУ

Сегодня, 16:24

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Балицкий считает, что рубеж обороны Работино станет финальным в контрнаступлении ВСУ
Фото из открытых источников

Врио губернатора подконтрольной РФ части Запорожской области Евгений Балицкий убежден, что наступающие украинские войска дальше Работино на запорожском направлении фронта не продвинутся. Рубеж обороны населенного пункта станет для ВС Украины финальным в рамках контрнаступления, прогнозирует он.

«Исходя из темпов их так называемого контрнаступления, рубеж обороны Работино для противника будет финальным», - пишет врио губернатора региона в своем телеграм-канале.

По его словам, почти все боеспособные силы ВСУ на данном направлении уже уничтожены. Противник понес потери как в живой силе, так и в военной технике. При этом Балицкий написал, что сейчас украинские войска проводят в Работино перегруппировку.

Сегодня военкор Семен Пегов в утренней сводке с фронта сообщил, что противник получил контроль над большей частью населенного пункта. Украинские каналы вчера публиковали фото украинского флага на здании в центре села - полностью разрушенном изнуряющими тяжелыми боями.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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