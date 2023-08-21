Аналитики ISW усомнились в надежности второй линии обороны ВС России

Вооруженные силы Украины приближаются ко второй линии обороны ВС России в Запорожской области, пишут аналитики Института изучения войны в своем свежем обзоре. По их мнению, она может оказаться менее защищенной, нежели полоса обеспечения.

ISW уточняет, что ко второй линии российской обороны украинские войска подходят после боев в районе Работино. Сотрудникам Института почему-то кажется, что она может быть слабее первой. При этом никаких доказательств, которые легли в основу таких выводов, они не предоставили.

Институт также полагает, что российскому командованию на данном направлении фронта якобы не хватает оперативных резервов.

ISW утверждает, что тактика украинского командования вести наступательные действия на нескольких оперативных направлениях дает свои плоды и не позволяет российским командирам более эффективно перераспределять свои резервы, передает «Главный региональный».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»