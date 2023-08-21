Полковник Матвийчук спрогнозировал, что у поставленной ВСУ техники осенью возникнут проблемы

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Военный эксперт, отставной полковник Анатолий Матвийчук прогнозирует, что с наступлением осени западная техника Вооруженных сил Украины столкнется с рядом проблем. Он утверждает, что она не готова работать при плохой погоде и в условиях низких температур.
«Осенью, когда наступит распутица, Украине будет очень проблематично наступать, тем более, что техника, которая была поставлена ВСУ, не будет способна выполнять свои функции при низких температурах и плохих погодных условиях», — сказал он, беседуя с изданием «Лента».
Распутица и бездорожье, конечно, отразятся не только на ВСУ, но и на ВС РФ. Однако российская техника грязи не боится и может эксплуатироваться даже при плохой погоде, в условиях низкой температуры окружающей среды. Специально под это было разработано топливо и специальная смазка.
«У ВСУ этого нет: к примеру, прошлой зимой у них перестали стрелять американские танки из-за того, что смазка была рассчитана на работу при температуре не ниже +5 °С», — заключил собеседник издания «Лента».
Какие американские танки имел в виду Матвийчук, неизвестно. США действительно объявляли о передаче своих «Абрамс». Однако они даже еще не прибыли на территорию Украины и в боевые действия не вступали.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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