Военкор Пегов предупредил об угрозе окружения российских войск в районе Приютного

Сегодня, 08:54

Image 16+
Военкор Пегов предупредил об угрозе окружения российских войск в районе Приютного
Фото из открытых источников

Военный корреспондент Семен Пегов в своей свежей фронтовой сводке по состоянию на 22 августа нынешнего года предупредил более чем миллионную аудиторию Телеграм-канала WarGonzo об угрозе окружения российских войск на Угледарском участке фронта.

Противник натиск свой не сбавляет и продолжает оказывать давление на разных направлениях. Вчера снова активизировался Угледарский участок.

«Украинские войска со стороны Старомайорского пытаются окружить передовые российские подразделения, удерживающие выступ в районе Приютного. Угроза реальна», — написал военкор.

ВС России обстреливали украинские позиции в населенный пунктах Новодаровка, Старомайорское, Благодатное, Урожайное, Золотая Нива, Пречистовка, Водяное и в городе Угледар. Украинские войска накрывали огнем российские войска в Приютном, Володино, Заветном Желании, Старомлыновке, Керменчике и Новодонецком.

Добавим, что Министерство обороны ситуацию об угрозе окружения, о которой предупреждает Пегов, пока не комментировало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Военкор Пегов предупредил об угрозе окружения российских войск в районе Приютного

Сегодня, 08:54

Forbes: Киев запросил у США JASSM, способные помочь в захвате Крыма

Сегодня, 07:59

Bild: американские истребители F-16 важны для мотивации украинцев

Вчера, 14:59

Эксперт Подберезкин: количество кустарных беспилотников у ВСУ зашкаливает

Вчера, 14:04

GT: У ВСУ недостаточно сил для фронтального прорыва российских позиций

Вчера, 08:09

WarGonzo: ВС Украины продолжают атаку на Работино, есть продвижение

20-08-2023, 14:59

ВСУ используют «Бабу-Ягу», чтобы замедлить продвижение ВС РФ

20-08-2023, 14:19

Военный эксперт Анпилогов рассказал, как изменится театр военных действий осенью

20-08-2023, 13:29

Рогозин: Главная битва состоится 24 августа, рассекречен секретный план наступления ВСУ

20-08-2023, 11:19

Белл: ближайшие 4-6 недель боев станут ключевыми для всего фронта в зоне СВО РФ

20-08-2023, 09:14

Дандыкин: самые ожесточенные бои сейчас идут на запорожском направлении

19-08-2023, 19:44

МК: Эксперт Гундаров рассказал, возможна ли защита от катеров-камикадзе ВС Украины

19-08-2023, 16:54

Миронов: За поставкой Украине F-16 последуют переговоры

19-08-2023, 13:44

«The Washington Post»: истинная цель контрнаступления ВС Украины — ослабить экономику России

19-08-2023, 08:49

Ударный кулак Киевом даже не занесен. Полковник Матвийчук рассказал, что происходит с элитной бригадой ВСУ

19-08-2023, 08:14

Коц: Украина получит старые модели F-16 времен операции «Буря в пустыне»

18-08-2023, 16:34

К чему приведет отказ Украины от транзита российского газа

18-08-2023, 16:14

Военный эксперт Матвийчук заявил, что Украина может запускать с F-16 ракеты, как с платформы

18-08-2023, 15:09

Военный эксперт Литовкин уверен, что истребители F-16 «не приживутся» на Украине

18-08-2023, 14:04

«МК»: Эксперты оценили реакцию властей России на сухопутный зерновой коридор Украины

18-08-2023, 10:04

Возможно, Вам будет интересно

Гастрономические туры в РФ: где вкусно поесть и сколько это стоит

Гастрономические туры в РФ: где вкусно поесть и сколько это стоит

Вчера, 10:49

0

Российские путешественники и туристы все больше убеждаются в том, что гастротуры — весьма приятный, вкусный и...

Подробнее
«Ъ»: Власти в РФ поработали над удержанием курса доллара ниже 100 рублей

«Ъ»: Власти в РФ поработали над удержанием курса доллара ниже 100 рублей

19-08-2023, 10:54

0

Чтобы удержать рубль от девальвации, властям РФ пришлось предпринять ряд серьезных шагов. Эксперты говорят о том, что...

Подробнее
Рыбак в Британии выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов

Рыбак в Британии выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов

20-08-2023, 08:09

0

В Великобритании рыбак выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов. Об этом пишет «The Daily...

Подробнее
Эксперт Подберезкин: количество кустарных беспилотников у ВСУ зашкаливает

Эксперт Подберезкин: количество кустарных беспилотников у ВСУ зашкаливает

Вчера, 14:04

0

Украинские военнослужащие на фронте используют много различных беспилотных летательных аппаратов. Но все же самыми...

Подробнее
Эксперт Суверов о мнении, что рубль может вернуться к отметке 90 за доллар: «Это больше похоже на фантазию»

Эксперт Суверов о мнении, что рубль может вернуться к отметке 90 за доллар: «Это больше похоже на фантазию»

20-08-2023, 08:04

0

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов оценил широко тиражируемые отечественными СМИ прогнозы о том, что...

Подробнее
110-летний отец 12 детей женился в четвертый раз

110-летний отец 12 детей женился в четвертый раз

Вчера, 10:09

0

110-летний мужчина из Пакистана женился на 55-летней женщине. Для мужчины это уже четвертый брак, о чем сообщает «24...

Подробнее

Новости партнеров