Военкор Пегов предупредил об угрозе окружения российских войск в районе Приютного

Военный корреспондент Семен Пегов в своей свежей фронтовой сводке по состоянию на 22 августа нынешнего года предупредил более чем миллионную аудиторию Телеграм-канала WarGonzo об угрозе окружения российских войск на Угледарском участке фронта.

Противник натиск свой не сбавляет и продолжает оказывать давление на разных направлениях. Вчера снова активизировался Угледарский участок.

«Украинские войска со стороны Старомайорского пытаются окружить передовые российские подразделения, удерживающие выступ в районе Приютного. Угроза реальна», — написал военкор.

ВС России обстреливали украинские позиции в населенный пунктах Новодаровка, Старомайорское, Благодатное, Урожайное, Золотая Нива, Пречистовка, Водяное и в городе Угледар. Украинские войска накрывали огнем российские войска в Приютном, Володино, Заветном Желании, Старомлыновке, Керменчике и Новодонецком.

Добавим, что Министерство обороны ситуацию об угрозе окружения, о которой предупреждает Пегов, пока не комментировало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»