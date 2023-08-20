Военкор Пегов предупредил об угрозе окружения российских войск в районе Приютного

Гастрономические туры в РФ: где вкусно поесть и сколько это стоит
Российские путешественники и туристы все больше убеждаются в том, что гастротуры — весьма приятный, вкусный и...Подробнее
Военный корреспондент Семен Пегов в своей свежей фронтовой сводке по состоянию на 22 августа нынешнего года предупредил более чем миллионную аудиторию Телеграм-канала WarGonzo об угрозе окружения российских войск на Угледарском участке фронта.
Противник натиск свой не сбавляет и продолжает оказывать давление на разных направлениях. Вчера снова активизировался Угледарский участок.
«Украинские войска со стороны Старомайорского пытаются окружить передовые российские подразделения, удерживающие выступ в районе Приютного. Угроза реальна», — написал военкор.
ВС России обстреливали украинские позиции в населенный пунктах Новодаровка, Старомайорское, Благодатное, Урожайное, Золотая Нива, Пречистовка, Водяное и в городе Угледар. Украинские войска накрывали огнем российские войска в Приютном, Володино, Заветном Желании, Старомлыновке, Керменчике и Новодонецком.
Добавим, что Министерство обороны ситуацию об угрозе окружения, о которой предупреждает Пегов, пока не комментировало.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Российские путешественники и туристы все больше убеждаются в том, что гастротуры — весьма приятный, вкусный и...Подробнее
Чтобы удержать рубль от девальвации, властям РФ пришлось предпринять ряд серьезных шагов. Эксперты говорят о том, что...Подробнее
В Великобритании рыбак выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов. Об этом пишет «The Daily...Подробнее
Украинские военнослужащие на фронте используют много различных беспилотных летательных аппаратов. Но все же самыми...Подробнее
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов оценил широко тиражируемые отечественными СМИ прогнозы о том, что...Подробнее
110-летний мужчина из Пакистана женился на 55-летней женщине. Для мужчины это уже четвертый брак, о чем сообщает «24...Подробнее