Forbes: Киев запросил у США JASSM, способные помочь в захвате Крыма

Украина хочет получить от США крылатые ракеты JASSM к истребителям F-16.

Обозреватель «Forbes» Дэвид Экс пишет о том, что эти ракеты ВСУ будут использовать, чтобы вернуть под контроль Киева Крым. По его мнению, такими ракетами ВСУ легко пробьют российскую оборону, поскольку будут атаковать глубокий тыл ВС РФ, передает РИА Новости.

«F-16 еще не совместим с Storm Shadow или SCALP, но он совместим с JASSM. Объединив F-16 с JASSM, украинские ВВС могут удвоить свои силы для ударов в глубине обороны. Наращивание количества крылатых ракет может помочь Киеву в достижении одной из его главных целей: освобождении Крымского полуострова», — заявил Дэвид Экс.

Ракеты класса «воздух-земля» JASSM могут поражать цели почти на 370 километров. И как раз эти ракеты позволят ВСУ использовать более полно потенциал истребителей F-16.

ВСУ, к слову, уже бьют по тыловым объектам ВС РФ, чтобы разрушить каналы снабжения и перерезать сухопутный путь в Крым.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»