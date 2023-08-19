Bild: американские истребители F-16 важны для мотивации украинцев

На визит президента Украины Владимира Зеленского в Нидерланды и Данию, власти которых на камеру объявили об обязательствах передать ВСУ американские истребители F-16 из собственных авиапарков, отреагировал профессор Лондонской школы экономики, экс-советник Минобороны Максимилиан Терхалле.

В интервью немецкому Bild он заявил, что события воскресенья, 20 августа, безусловно будут иметь огромное значение. Подтверждение передачи F-16 ВС Украины имеет не только стратегическое значение - в первую очередь символическое.

«Президенту Зеленскому необходим успех на поле боя. Истребители — это важный элемент, который помогает ему поддерживать мотивацию населения и войск», — приводит Bild слова британского военного эксперта.

В то же время он считает, что вряд ли поставленные Нидерландами и Данией F-16 станут тем самым оружием, которое меняет правила игры и помогает добиться переломного момента на театре боевых действий из-за отсутствия «эффекта внезапности». Самолеты прибудут в Украину после того, как украинские летчики закончат программу обучения, передает «Военное дело».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»