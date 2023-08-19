Эксперт Подберезкин: количество кустарных беспилотников у ВСУ зашкаливает

Сегодня, 14:04

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Эксперт Подберезкин: количество кустарных беспилотников у ВСУ зашкаливает
Фото из открытых источников

Украинские военнослужащие на фронте используют много различных беспилотных летательных аппаратов. Но все же самыми массовыми являются кустарные дроны. Это коммерческие БПЛА, которые изготавливаются не на предприятиях обороно-промышленного комплекса страны, объяснил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Поражает массовость беспилотников противника. Они могут быть разных типов, и каждый дрон «заточен» под выполнение конкретной задачи.

Как правило, крошечные аппараты используются для проведения разведки, сравнительно небольшие — для сбросов и так далее. Тяжелые беспилотники могут нести большую нагрузку и по своим характеристикам близки к легким истребителям.

«Приспособиться к противостоянию с кустарными беспилотниками можно, но для этого требуется время и дополнительный ресурс. Это та ситуация, когда новые средства вооруженной борьбы создают новые способы их использования», — высказался Подберезкин в беседе с агентством «Лента».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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