Эксперт Подберезкин: количество кустарных беспилотников у ВСУ зашкаливает

Украинские военнослужащие на фронте используют много различных беспилотных летательных аппаратов. Но все же самыми массовыми являются кустарные дроны. Это коммерческие БПЛА, которые изготавливаются не на предприятиях обороно-промышленного комплекса страны, объяснил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Поражает массовость беспилотников противника. Они могут быть разных типов, и каждый дрон «заточен» под выполнение конкретной задачи.

Как правило, крошечные аппараты используются для проведения разведки, сравнительно небольшие — для сбросов и так далее. Тяжелые беспилотники могут нести большую нагрузку и по своим характеристикам близки к легким истребителям.

«Приспособиться к противостоянию с кустарными беспилотниками можно, но для этого требуется время и дополнительный ресурс. Это та ситуация, когда новые средства вооруженной борьбы создают новые способы их использования», — высказался Подберезкин в беседе с агентством «Лента».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»