GT: У ВСУ недостаточно сил для фронтального прорыва российских позиций

Сегодня, 08:09

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GT: У ВСУ недостаточно сил для фронтального прорыва российских позиций
Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины не имеют достаточной мощи для фронтального прорыва российской обороны. Об этом сотрудник Центра изучения России при Восточно-Китайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн заявил в беседе с китайской газетой «Global Times», передает «Газета.ру».

Командование украинской армии осознает, что сил для совершения фронтального прорыва недостаточно, считает эксперт, поэтому прибегает к маневрированию. В частности, подразделения ВСУ не штурмуют позиции противника в лоб, а пытаются обойти те участки обороны ВС РФ, которые не дают им возможности продвигаться вперед и развивать свое наступление.

В целом же, по оценке Хэна, Украина и Россия сейчас вошли в ту стадию конфликта, когда стороны сосредотачиваются на взаимном истощении друг друга.

Стоит напомнить, что вчера некоторые российские военкоры информировали в своих ТГ-каналах о том, что российские войска якобы начали покидать населенный пункт Работино. На публикации отреагировал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он заявил, что данные новости не соответствуют действительными и являются ложными.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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