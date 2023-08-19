GT: У ВСУ недостаточно сил для фронтального прорыва российских позиций

Вооруженные силы Украины не имеют достаточной мощи для фронтального прорыва российской обороны. Об этом сотрудник Центра изучения России при Восточно-Китайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн заявил в беседе с китайской газетой «Global Times», передает «Газета.ру».

Командование украинской армии осознает, что сил для совершения фронтального прорыва недостаточно, считает эксперт, поэтому прибегает к маневрированию. В частности, подразделения ВСУ не штурмуют позиции противника в лоб, а пытаются обойти те участки обороны ВС РФ, которые не дают им возможности продвигаться вперед и развивать свое наступление.

В целом же, по оценке Хэна, Украина и Россия сейчас вошли в ту стадию конфликта, когда стороны сосредотачиваются на взаимном истощении друг друга.

Стоит напомнить, что вчера некоторые российские военкоры информировали в своих ТГ-каналах о том, что российские войска якобы начали покидать населенный пункт Работино. На публикации отреагировал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Он заявил, что данные новости не соответствуют действительными и являются ложными.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»