WarGonzo: ВС Украины продолжают атаку на Работино, есть продвижение

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На запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои. Подразделения Вооруженных сил Украины, поддерживаемые артиллерией, атаковали российские позиции в районе Нестерянки, Копаней, а также в самом селе Работино. В нем у противника есть небольшое продвижение, информирует телеграм-канал военкора Семена Пегова WarGonzo.
Журналист отмечает, что ситуация в Работино для российских войск пока не критичная, но сложность все же имеется.
«Проблема для российских войск – расширение линии наступления противника. Пока она не критичная», - передает Пегов.
Приводит военкор и географию обстрелов, которая также позволяют судить о том, какие населенные пункты на Запорожье подконтрольны той или иной стороне конфликта.
Российские войска обстреливали позиции украинских военных в Плавнях, Лобковом, Степном, а также Пятихатках и Новоандреевке, Малой Токмачке и Затишье. Армия Украины обстреливала подразделения ВС РФ в селах Новопрокоповка, Вербовое, Новопокровка и Новофедоровка.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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