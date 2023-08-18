WarGonzo: ВС Украины продолжают атаку на Работино, есть продвижение

На запорожском направлении продолжаются ожесточенные бои. Подразделения Вооруженных сил Украины, поддерживаемые артиллерией, атаковали российские позиции в районе Нестерянки, Копаней, а также в самом селе Работино. В нем у противника есть небольшое продвижение, информирует телеграм-канал военкора Семена Пегова WarGonzo.

Журналист отмечает, что ситуация в Работино для российских войск пока не критичная, но сложность все же имеется.

«Проблема для российских войск – расширение линии наступления противника. Пока она не критичная», - передает Пегов.

Приводит военкор и географию обстрелов, которая также позволяют судить о том, какие населенные пункты на Запорожье подконтрольны той или иной стороне конфликта.

Российские войска обстреливали позиции украинских военных в Плавнях, Лобковом, Степном, а также Пятихатках и Новоандреевке, Малой Токмачке и Затишье. Армия Украины обстреливала подразделения ВС РФ в селах Новопрокоповка, Вербовое, Новопокровка и Новофедоровка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»