ВСУ используют «Бабу-Ягу», чтобы замедлить продвижение ВС РФ

Психологический эффект. Как будут спасать рубль
Центробанк России пока не будет ужесточать валютный контроль. Экспортеры увеличат продажу выручки добровольно, а...Подробнее
Бойцы Вооруженных сил Украины на Купянском направлении фронта близ Новоселовского используют различные типы беспилотников, чтобы замедлить продвижение российских войск. Особенно российским солдатам докучает дрон «Баба-Яга». О нем в беседе с РИА «Новости» рассказал замкомандира батальона 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Птичка».
«Баба-Яга» — промышленный беспилотник, поэтому по размерам он большой. Оснащается он четырьмя кумулятивными минами. «Баба-Яга» делает тяжелые сбросы и издает противный звук во время полета.
Подразделения ВСУ данный беспилотник используют преимущественно по ночам. Иногда над позициями может летать до 7 таких «птичек».
Командир роты 1-й гвардейской танковой армии (позывной «Третий») в свою очередь рассказал, что ВСУ на Купянском направлении используют самые разные беспилотники. Одни делают сбросы по технике, другие целенаправленно уничтожают личный состав. «Третий» обратил внимание на то, что часто беспилотники ВСУ открывают охоту даже на одного российского военного.
«Так что стараемся передвигаться скрытно», — заключил он.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Центробанк России пока не будет ужесточать валютный контроль. Экспортеры увеличат продажу выручки добровольно, а...Подробнее
Украинское контрнаступление идет уже более двух месяцев, но прогресс пока еще медленный. Чтобы добиться перелома...Подробнее
Вопреки прогнозам некоторых наших экспертов, наступление противника на Запорожском фронте еще не выдохлось. Скорее,...Подробнее
Чтобы удержать рубль от девальвации, властям РФ пришлось предпринять ряд серьезных шагов. Эксперты говорят о том, что...Подробнее
В Великобритании рыбак выловил в реке страшное существо с большим количеством огромных зубов. Об этом пишет «The Daily...Подробнее
Киев заявил, что не будет договариваться с Москвой по поводу продления соглашения о транспортировке газа из России в...Подробнее