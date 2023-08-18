ВСУ используют «Бабу-Ягу», чтобы замедлить продвижение ВС РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины на Купянском направлении фронта близ Новоселовского используют различные типы беспилотников, чтобы замедлить продвижение российских войск. Особенно российским солдатам докучает дрон «Баба-Яга». О нем в беседе с РИА «Новости» рассказал замкомандира батальона 1-й гвардейской танковой армии ЗВО с позывным «Птичка».

«Баба-Яга» — промышленный беспилотник, поэтому по размерам он большой. Оснащается он четырьмя кумулятивными минами. «Баба-Яга» делает тяжелые сбросы и издает противный звук во время полета.

Подразделения ВСУ данный беспилотник используют преимущественно по ночам. Иногда над позициями может летать до 7 таких «птичек».

Командир роты 1-й гвардейской танковой армии (позывной «Третий») в свою очередь рассказал, что ВСУ на Купянском направлении используют самые разные беспилотники. Одни делают сбросы по технике, другие целенаправленно уничтожают личный состав. «Третий» обратил внимание на то, что часто беспилотники ВСУ открывают охоту даже на одного российского военного.

«Так что стараемся передвигаться скрытно», — заключил он.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»