Военный эксперт Анпилогов рассказал, как изменится театр военных действий осенью

Сегодня, 13:29

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Военный эксперт Анпилогов рассказал, как изменится театр военных действий осенью
Фото из открытых источников

Украинское контрнаступление продолжается. По мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, у Киева осталось еще два месяца на активные боевые действия. Другой вопрос — хватил ли у ВСУ сил и ресурсов для продолжения наступательных действий на всей протяженности фронта, на отдельных его участках или же они утратят инициативу и все закончится активностью ВС РФ.

Линия фронта сейчас динамична, она «дышит», порой движется вперед-назад. В то же время, отмечает Анпилогов, неприятель за два с половиной месяца своего наступления добился только тактических успехов. Однако, предъявлять своим западным союзникам на саммите НАТО, что взяты села Пятихатки или частично Работино, это «для Киева несерьезно».

Через две недели начнется календарная осень. Театр боевых действий на Украине так или иначе зависит от сезонности. Однако, фактическая осень в соседней стране начинается во второй декаде октября. В сентябре еще тепло и сухо, как и летом. Но даже если в октябре и пойдут дожди, это вовсе не означает, что на фронте сразу же будет бездорожье и непроходимая грязь.

Ко всему, распутица может чередоваться сухими периодами, которые можно использовать для наступления. Таким образом, резюмирует эксперт, в запасе у ВСУ всего два месяца для продолжения наступления.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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