Глава группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил о том, что решающую битву в ходе своего наступления ВСУ запланировали на 24 августа – День независимости Украины. Об этом сообщает телеканал «ЦарьГрад».

Экс-руководитель «Роскосмоса» рассказал, что недавно в распоряжение военных ВС РФ попал телефон одного из бойцов украинского подразделения «Марун» — оно относится к элитным. Из него удалось извлечь много интересной информации.

Например, о том, что 24 августа два корпуса (9-й и 10-й) выдвинутся в наступление. Проходить оно будет в две волны.

В наступлении украинское военное командование задействует свой последний элитный резерв. В нем лучше всего подготовленные и мотивированные бойцы, с самой лучшей западной техникой из той, что поставлялась союзниками.

24 августа ожидается и массированная атака украинских беспилотников по территории России. Те атаки, которые мы наблюдали раньше и сейчас — только разведка и пристрелка, прощупывание российских средств ПВО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»