Белл: ближайшие 4-6 недель боев станут ключевыми для всего фронта в зоне СВО РФ

Военный эксперт Шон Белл заявил о том, что ВСУ удалось продвинуться на нескольких участках фронта, которые считались одними из наиболее сложных. Об этом он рассказал в интервью «Sky News», передает «Авиа.про».

Белл отметил, что хотя продвижение идет очень сложно, тем не менее, ВСУ планируют развивать наступление далее.

Ряд военных аналитиков отметили уже то, что войскам РФ удалось выстроить мощную линию обороны на южном участке фронта. И это сдерживает наступление ВСУ. Белл с этим согласен, и он добавляет, что успех наступления ВСУ многие оценивают как раз по продвижению.

«Проблема в том, что показатели успеха не будут измеряться количеством выпущенных боеприпасов или уничтоженных танков. Все дело в том, как именно удастся ВСУ продвинуться», — заявил Белл.

Он добавил, что решающими будут ближайшие несколько недель. Он ожидает, что еще месяц-полтора ВСУ будут атаковать на разных участках фронта, после чего начнутся дожди и придется остановиться.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»