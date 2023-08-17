Дандыкин: самые ожесточенные бои сейчас идут на запорожском направлении

Военный эксперт Василий Дандыкин обозначил самые горячие направления на фронте. Специалист также поделился прогнозом о наступательном потенциале противника.

Самые ожесточенные бои сейчас сторонами вооруженного конфликта ведутся на запорожском направлении фронта. Наиболее горячо - в районе Работино. Дандыкин объяснил, что для ВСУ данный участок важен потому, что через него они пытаются пройти к Токмаку и дальше - к побережью Азовского моря.

Традиционно тяжелые бои (уже полтора года подряд, - Авт.) продолжают вестись в районе Донецкой агломерации, где ВС РФ пытаются отодвинуть неприятеля от Марьинки и Авдеевки.

«Ну и районы, где мы, предположительно, наступаем — купянское направление в Харьковской области. Кроме того, в районе Артемовска идут бои», — добавил военэксперт в беседе с «Ньюс.ру».

В заключение Василий Дандыкин спрогнозировал, что потенциал наступающей украинской армии будет истощен через неделю либо две.

Анатолий Матвийчук, еще один военный эксперт, вчера заявил, что противник активно готовится к генеральному сражению с ВС РФ на запорожском направлении.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»