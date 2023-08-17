МК: Эксперт Гундаров рассказал, возможна ли защита от катеров-камикадзе ВС Украины

Психологический эффект. Как будут спасать рубль
Центробанк России пока не будет ужесточать валютный контроль. Экспортеры увеличат продажу выручки добровольно, а...Подробнее
Морские дроны Украины уже доставили России немало хлопот - подорвали Крымский мост, повредили корабли. На этой неделе была зафиксирована очередная попытка атаковать суда Черноморского флота ВМФ РФ. Патрульный корабль «Василий Быков» и сторожевик «Пытливый» применили бортовое вооружение и уничтожили надводный дрон.
Военный эксперт, капитан первого ранга Владимир Гундаров убежден, что эта попытка была не последней - атаки продолжатся. В интервью «Московскому комсомольцу» он заявил, что украинцы «только входят во вкус» со своими морскими беспилотниками.
Причем, подчеркнул он, безэкипажные катера явно украинского производства, хотя ранее многие представители экспертной среды РФ, в том числе он сам, предполагали, что ВСУ используют беспилотники британские.
В отличие от торпед, морские дроны Украины являются легкоуправляемыми средствами, которые наводятся на цель оператором. Их можно доставить любым транспортом - трейлером или даже телегой - до обреза воды, спустить на нее и отправить на цель. Торпеда же нуждается в торпедной пусковой установке, корабле-носителе, множестве других вспомогательных устройств и механизмов, без которых пуск невозможен.
«Так что я не сомневаюсь, что украинцы только входят во вкус. Они будут и дальше использовать эти безэкипажные катера, тем более что, как сказал начальник СБУ генерал-майор Малюк, они эти дроны уже делают сами на каком-то подземном заводе. Так что нашим военным, думаю, придется с ними встречаться все чаще», - порассуждал эксперт.
Невзирая на то, что украинские морские дроны оружие серьезное, у России есть инструменты для того, чтобы защититься.
На корабле «Василий Быков» есть крупнокалиберный пулемет Владимирова, способный осуществлять до 10 выстрелов в секунду. Его эксперт и назвал современной эффективной защитой от надводных беспилотников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Центробанк России пока не будет ужесточать валютный контроль. Экспортеры увеличат продажу выручки добровольно, а...Подробнее
С начала СВО на территории Украины власти Германии приняли 3291 ходатайство о предоставлении убежища от мужчин из...Подробнее
Чтобы удержать рубль от девальвации, властям РФ пришлось предпринять ряд серьезных шагов. Эксперты говорят о том, что...Подробнее
Украинское контрнаступление идет уже более двух месяцев, но прогресс пока еще медленный. Чтобы добиться перелома...Подробнее
Комментируя информацию о не выдаче посмертных наград бойцам ЧВК «Вагнер» за освобождение Артемовска (Бахмута),...Подробнее
Вопреки прогнозам некоторых наших экспертов, наступление противника на Запорожском фронте еще не выдохлось. Скорее,...Подробнее