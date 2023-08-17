МК: Эксперт Гундаров рассказал, возможна ли защита от катеров-камикадзе ВС Украины

Сегодня, 16:54

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МК: Эксперт Гундаров рассказал, возможна ли защита от катеров-камикадзе ВС Украины
Фото из открытых источников

Морские дроны Украины уже доставили России немало хлопот - подорвали Крымский мост, повредили корабли. На этой неделе была зафиксирована очередная попытка атаковать суда Черноморского флота ВМФ РФ. Патрульный корабль «Василий Быков» и сторожевик «Пытливый» применили бортовое вооружение и уничтожили надводный дрон. 

Военный эксперт, капитан первого ранга Владимир Гундаров убежден, что эта попытка была не последней - атаки продолжатся. В интервью «Московскому комсомольцу» он заявил, что украинцы «только входят во вкус» со своими морскими беспилотниками.

Причем, подчеркнул он, безэкипажные катера явно украинского производства, хотя ранее многие представители экспертной среды РФ, в том числе он сам, предполагали, что ВСУ используют беспилотники британские.

В отличие от торпед, морские дроны Украины являются легкоуправляемыми средствами, которые наводятся на цель оператором. Их можно доставить любым транспортом - трейлером или даже телегой - до обреза воды, спустить на нее и отправить на цель. Торпеда же нуждается в торпедной пусковой установке, корабле-носителе, множестве других вспомогательных устройств и механизмов, без которых пуск невозможен.

«Так что я не сомневаюсь, что украинцы только входят во вкус. Они будут и дальше использовать эти безэкипажные катера, тем более что, как сказал начальник СБУ генерал-майор Малюк, они эти дроны уже делают сами на каком-то подземном заводе. Так что нашим военным, думаю, придется с ними встречаться все чаще», - порассуждал эксперт.

Невзирая на то, что украинские морские дроны оружие серьезное, у России есть инструменты для того, чтобы защититься.

На корабле «Василий Быков» есть крупнокалиберный пулемет Владимирова, способный осуществлять до 10 выстрелов в секунду. Его эксперт и назвал современной эффективной защитой от надводных беспилотников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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