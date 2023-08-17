Миронов: За поставкой Украине F-16 последуют переговоры

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Возможная передача Украине истребителей F-16 не окажет влияния на исход СВО. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
Он считает, что политика США в Украине вошла в штопор, и боевые самолеты – это последний вид вооружений, которые они могут позволить передать ВСУ.
«Если даже F-16 долетят, а точнее, доползут до Украины, никакого отношения к реальной обороноспособности киевского режима это, конечно, иметь не будет», — написал депутат.
Миронов полагает, что после этого американцам придется возобновлять переговорный процесс. Политик также отмечает, что сейчас перед Вашингтоном стоит задача — удержать у власти в Киеве антироссийский режим. Владимира Зеленского могут убрать, если он с этим не справится, подчеркнул Миронов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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