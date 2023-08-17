Истинная цель контрнаступления, которое ведут Вооруженные силы Украины, является максимальное уничтожение живой силы ВС РФ, истощение военных ресурсов страны, а также ослабление экономики России. Это следует из размещенной в «The Washington Post» статьи, передает российское новостное агентство «Ура.ру».

В публикации приводятся цитаты некоторых известных американских деятелей. Так, например, генерал Марк Милли рассказывает о том, что ВС РФ якобы «понесли огромные потери» и находятся не в лучшем состоянии, «их боевой дух невелик».

Также приводится резонансное высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма, несколько недель назад заявившего о том, что в результате военной помощи США Украине «русские умирают» и это может считаться «лучшей инвестицией».

СВО на Украине продолжается уже полтора года. Стороны конфликта пока не готовы перейти на мирный трек. На Украине заявляют о том, что мирные переговоры возможны только после полного вывода российских войск. Более того, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, который запрещает любые территориальные уступки России ради завершения вооруженного конфликта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»