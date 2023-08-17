«The Washington Post»: истинная цель контрнаступления ВС Украины — ослабить экономику России

Сегодня, 08:49

Image 16+
«The Washington Post»: истинная цель контрнаступления ВС Украины — ослабить экономику России
Фото из открытых источников

Истинная цель контрнаступления, которое ведут Вооруженные силы Украины, является максимальное уничтожение живой силы ВС РФ, истощение военных ресурсов страны, а также ослабление экономики России. Это следует из размещенной в «The Washington Post» статьи, передает российское новостное агентство «Ура.ру».

В публикации приводятся цитаты некоторых известных американских деятелей. Так, например, генерал Марк Милли рассказывает о том, что ВС РФ якобы «понесли огромные потери» и находятся не в лучшем состоянии, «их боевой дух невелик».

Также приводится резонансное высказывание сенатора-республиканца Линдси Грэма, несколько недель назад заявившего о том, что в результате военной помощи США Украине «русские умирают» и это может считаться «лучшей инвестицией».

СВО на Украине продолжается уже полтора года. Стороны конфликта пока не готовы перейти на мирный трек. На Украине заявляют о том, что мирные переговоры возможны только после полного вывода российских войск. Более того, в Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления, который запрещает любые территориальные уступки России ради завершения вооруженного конфликта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

«The Washington Post»: истинная цель контрнаступления ВС Украины — ослабить экономику России

Сегодня, 08:49

Ударный кулак Киевом даже не занесен. Полковник Матвийчук рассказал, что происходит с элитной бригадой ВСУ

Сегодня, 08:14

Коц: Украина получит старые модели F-16 времен операции «Буря в пустыне»

Вчера, 16:34

К чему приведет отказ Украины от транзита российского газа

Вчера, 16:14

Военный эксперт Матвийчук заявил, что Украина может запускать с F-16 ракеты, как с платформы

Вчера, 15:09

Военный эксперт Литовкин уверен, что истребители F-16 «не приживутся» на Украине

Вчера, 14:04

«МК»: Эксперты оценили реакцию властей России на сухопутный зерновой коридор Украины

Вчера, 10:04

Гагин утверждает, что ВСУ сформировали «ударный кулак» под Артемовском для атаки на Клещеевку

Вчера, 09:49

Военкор Пегов: У ВСУ есть продвижение на Запорожье, противник стремится расширить фронт наступления на Токмак

Вчера, 08:54

The Economist: ВС Украины используют дальнобойные ракеты для перелома ситуации на фронте

17-08-2023, 18:29

Bild: ВСУ должны показать успех на фронте к ноябрю

17-08-2023, 17:14

Чем опасны ракеты Taurus для средств РФ ПВО-ПРО

17-08-2023, 16:34

Эксперты Матвийчук и Кнутов разошлись во мнениях по поводу оставшихся в запасе у ВС Украины резервов

16-08-2023, 18:24

Военкор Сладков рассказал о российском оружии, которое еще не применялось на Украине

16-08-2023, 09:29

СМИ: Германия пока не нашла способов конфискации российских «Русланов»

15-08-2023, 09:19

В Киеве задержали двух женщин за посты в социальных сетях

14-08-2023, 15:44

Эксперт Бижев рассказал о сложностях обнаружения и поражения ракет Storm Shadow

13-08-2023, 21:24

Эксперт: США хотят затянуть конфликт на Украине на 5 лет, чтобы «взорвать» Россию изнутри

13-08-2023, 21:24

Полковник Матвийчук заявил, что ВСУ сумели создать большой запас беспилотников

13-08-2023, 08:44

Военный блогер Романов: Урожайное перешло под контроль ВС Украины

13-08-2023, 08:29

Возможно, Вам будет интересно

Психологический эффект. Как будут спасать рубль

Психологический эффект. Как будут спасать рубль

Вчера, 12:14

0

Центробанк России пока не будет ужесточать валютный контроль. Экспортеры увеличат продажу выручки добровольно, а...

Подробнее
«АиФ»: Минобороны приравняло военкоров к ветеранам боевых действий

«АиФ»: Минобороны приравняло военкоров к ветеранам боевых действий

16-08-2023, 15:29

0

Отечественные военкоры, работающие в зоне специальной военной операции в Украине, могут рассчитывать на получение...

Подробнее
Германия рассмотрела 1418 прошений от российских уклонистов

Германия рассмотрела 1418 прошений от российских уклонистов

17-08-2023, 09:09

0

С начала СВО на территории Украины власти Германии приняли 3291 ходатайство о предоставлении убежища от мужчин из...

Подробнее
The Economist: ВС Украины используют дальнобойные ракеты для перелома ситуации на фронте

The Economist: ВС Украины используют дальнобойные ракеты для перелома ситуации на фронте

17-08-2023, 18:29

0

Украинское контрнаступление идет уже более двух месяцев, но прогресс пока еще медленный. Чтобы добиться перелома...

Подробнее
Участвовавшие в освобождении Бахмута бойцы ЧВК «Вагнер» должны быть награждены посмертно — Григорий Миронов

Участвовавшие в освобождении Бахмута бойцы ЧВК «Вагнер» должны быть награждены посмертно — Григорий Миронов

17-08-2023, 15:18

0

Комментируя информацию о не выдаче посмертных наград бойцам ЧВК «Вагнер» за освобождение Артемовска (Бахмута),...

Подробнее
Военкор Пегов: У ВСУ есть продвижение на Запорожье, противник стремится расширить фронт наступления на Токмак

Военкор Пегов: У ВСУ есть продвижение на Запорожье, противник стремится расширить фронт наступления на Токмак

Вчера, 08:54

0

Вопреки прогнозам некоторых наших экспертов, наступление противника на Запорожском фронте еще не выдохлось. Скорее,...

Подробнее

Новости партнеров