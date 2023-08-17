Ударный кулак Киевом даже не занесен. Полковник Матвийчук рассказал, что происходит с элитной бригадой ВСУ

Многие Телеграм-каналы и СМИ сообщили о том, что на Запорожском направлении фронта сосредотачивается элитная группировка ВСУ — эдакий ударный кулак для прорыва. Ключевая роль в ней отведена 82-ой бригаде. О том, где она сейчас и чего ждать, рассказал в беседе с телеканалом «Царьград» отечественный военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

82-я элитная бригада ВСУ сейчас находится в положении танков «Челленджер», говорит собеседник журналистов. То есть, они на фронте присутствуют, но в бой не идут.

По некоторым данным, эта хорошо оснащенная элитная бригада сейчас в Работино.

«Разведчики уже заметили их сосредоточение, но пока в бою они не участвовали», — отмечает бывший разведчик.

Что касается в целом ситуации на фронте, то, по мнению Матвийчука, силы у противника еще есть, хотя в сети продолжает распространяться информация о дефиците техники и вооружений у ВСУ.

«Пока украинские войска еще более-менее активные. Думаю, сможем говорить о каком-то переломе после развала этой бригады, которую они перебросили на фронт», — заключил военный эксперт.

Стоит отметить, что по данным военкора Семена Пегова, украинские войска заняли северную часть Работино. В МО России эти сведения не комментировали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»