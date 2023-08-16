Военный эксперт Матвийчук заявил, что Украина может запускать с F-16 ракеты, как с платформы

Дания и Нидерланды поставят Украине 10 или 12 американских истребителей F-16. Для получения превосходства в воздухе этого количества недостаточно - ВСУ необходимы как минимум 200 таких боевых самолетов, заявил отставной полковник Анатолий Матвийчук в беседе с агентством «Лента».

Тем не менее Украина для данных бортов может найти применение.

«Думаю, если их передадут, скорее всего Украина будет их использовать как платформу для запуска ракет типа Storm Shadow и Taurus, которые немцы должны передать. А как истребители они никакой роли на СВО играть не будут», - высказал он свою точку зрения.

Упомянул Матвийчук и сроки обучения пилотов. По его словам, для нормальной подготовки надо минимум два года. За шесть-восемь месяцев летчиков хорошо подготовить нельзя.

Но если все же украинские F-16 окажутся в небе один на один с МиГами и Су ВКС РФ, «даже в воздушный бой вступить не смогут», заключил эксперт.

Агентство Reuters ранее сообщило, что США разрешили Копенгагену и Амстердаму передать Украине многоцелевые истребители F-16 после того, как украинские летчики пройдут программу подготовки.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»