Военный эксперт Литовкин уверен, что истребители F-16 «не приживутся» на Украине

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Отечественный военный эксперт Виктор Литовкин уверен, что американские многоцелевые истребители F-16 даже если появятся на территории Украины, то все равно «не приживутся». На это указывает ряд факторов, заявил он в интервью газете «Известия».
Первый и один из ключевых — срок обучения пилотов. К моменту, когда украинские летчики закончат программу подготовку, возможно, уже и СВО закончится «неблагополучно для Украины».
«Недостаточно уметь просто взлететь и сесть на аэродроме, а нужно уметь пилотировать его в одиночку, в паре, в звене, в эскадрильи, вести воздушный бой — этому надо учиться как минимум год-полтора», — говорит Литовкин.
Второй — F-16 нуждаются в оборудованных аэродромах. Речь не просто о ВПП, а именно об авиагавани с командирской вышкой, серьезными РЛС, которые смотрят далеко и по сторонам, предупреждая о самолетах и целях в воздухе.
Третий — требуется технико-эксплуатационная часть, где самолеты будут подготавливать к вылету и обслуживать после полета
«Необходим завод по производству воздуха высокого давления, нужен завод по очистке авиационного керосина, нужны склады для ракет воздух-воздух, воздух-поверхность. Понятно, что это можно все построить, но на Украине если будут строить, естественно, мы не будем смотреть на это сквозь пальцы», — резюмировал собеседник издания.
США одобрили передачу Украине истребителей F-16 из запасов Дании и Нидерландов по завершении подготовки украинских пилотов, сообщило недавно агентство «Reuters».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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