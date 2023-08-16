«МК»: Эксперты оценили реакцию властей России на сухопутный зерновой коридор Украины

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Вопрос о зерновой сделке остается одним из самых острых в конфликте между РФ и Украиной.
В Турции уже заявили о том, что прилагают максимальные усилия для возобновления зернового коридора по Черному морю, пишет «МК». Эксперты же в РФ опасаются, что как раз по морю Украина и получает оружие.
Стоит отметить, что Украина открыла в одностороннем порядке коридор по вывозу зерна и его уже начали использовать. Политолог Сергей Марков отметил, что в любом случае этот коридор с точки зрения международного права легитимный.
Но РФ он не устраивает, так как нет возможности контролировать суда, которые следуют по этому коридору и приходится действовать с применением военных сил, останавливая и обыскивая суда в Черном море. А такой подход явно не в пользу РФ, поскольку в адрес страны будут звучать обвинения в провокациях.
К тому же Украина вывозит зерно и через Польшу, а также через Румынию.
«Я думаю, что сухопутный путь украинского зерна через Польшу и Румынию, с их портами, вполне будет работать», — уверен политолог Сергей Марков.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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