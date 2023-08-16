Гагин утверждает, что ВСУ сформировали «ударный кулак» под Артемовском для атаки на Клещеевку

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждает, что ВСУ сформировали мощную группировку войск на Артемовском направлении фронта для проведения атаки на Клещеевку и взятии населенного пункта под Бамхутом под свой контроль.
В комментарии ТАСС он сообщил, что ситуация на данном направлении фронта для российских войск не улучшилась и остается непростой, но при этом полностью контролируется ВС РФ.
«По данным нашей разведки, противник вновь готовится к штурмам в районе Клещеевки, концентрируя на Артемовском направлении группировку», — информирует Гагин.
Артемовское направление продолжает оставаться одним из самых горячих — противник пытается вернуть Бахмут. Город стал подконтрольным РФ в мае этого года. Бои за него, по признанию основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, шли более 220 дней.
Тем временем военкор Семен Пегов в своей традиционной сводке с фронтов пишет, что ни одна из сторон вооруженного конфликта успеха на Бахмутском направлении за прошедшие сутки не добилась. ВСУ снова ходили на штурм Клещеевки — продвинуться не смогли. ВС РФ сходили в контратаку со стороны Дубово-Васильевки по направлении к Богдановке.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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