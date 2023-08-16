Гагин утверждает, что ВСУ сформировали «ударный кулак» под Артемовском для атаки на Клещеевку

Сегодня, 09:49

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Гагин утверждает, что ВСУ сформировали «ударный кулак» под Артемовском для атаки на Клещеевку
Фото из открытых источников

Советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждает, что ВСУ сформировали мощную группировку войск на Артемовском направлении фронта для проведения атаки на Клещеевку и взятии населенного пункта под Бамхутом под свой контроль.

В комментарии ТАСС он сообщил, что ситуация на данном направлении фронта для российских войск не улучшилась и остается непростой, но при этом полностью контролируется ВС РФ.

«По данным нашей разведки, противник вновь готовится к штурмам в районе Клещеевки, концентрируя на Артемовском направлении группировку», — информирует Гагин.

Артемовское направление продолжает оставаться одним из самых горячих — противник пытается вернуть Бахмут. Город стал подконтрольным РФ в мае этого года. Бои за него, по признанию основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, шли более 220 дней.

Тем временем военкор Семен Пегов в своей традиционной сводке с фронтов пишет, что ни одна из сторон вооруженного конфликта успеха на Бахмутском направлении за прошедшие сутки не добилась. ВСУ снова ходили на штурм Клещеевки — продвинуться не смогли. ВС РФ сходили в контратаку со стороны Дубово-Васильевки по направлении к Богдановке.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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