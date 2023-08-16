Военкор Пегов: У ВСУ есть продвижение на Запорожье, противник стремится расширить фронт наступления на Токмак

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Вопреки прогнозам некоторых наших экспертов, наступление противника на Запорожском фронте еще не выдохлось. Скорее, наоборот — оно развивается. По крайней мере, такое складывается впечатление после ознакомления с фронтовой сводкой по состоянию на 18 августа 2023 года по версии военного корреспондента Семена Пегова.
В своем Телеграм-канале он пишет, что противник после мощной артиллерийской обработки занял северную часть Работино.
«Восточнее ВСУ вели наступление по трассе Н-08 южнее Новопокровки. Есть продвижение», — информирует Пегов.
При этом военкор не детализирует, насколько глубоко удалось продвинуться противнику.
Однако делится выводами, что своими действиями у Работино ВСУ пытаются расширить фронт наступления на Токмак, но одновременно работают над тем, чтобы обезопасить фланг на случай возможного удара.
«Также украинские войска продолжили разведку боем у Дорожнянки. А это уже направление на стратегические Пологи. Очевидно, что командование ВСУ решило сковать российские войска на более широком участке фронта. Цель – не дать возможности перебрасывать подразделения на проблемные участки», — объясняет Пегов.
Минобороны России информацию о том, что северная часть Работино под противником, а также о продвижении противника южнее Новопокровки, пока не комментировало.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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