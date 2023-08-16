Военкор Пегов: У ВСУ есть продвижение на Запорожье, противник стремится расширить фронт наступления на Токмак

Сегодня, 08:54

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Военкор Пегов: У ВСУ есть продвижение на Запорожье, противник стремится расширить фронт наступления на Токмак
Фото из открытых источников

Вопреки прогнозам некоторых наших экспертов, наступление противника на Запорожском фронте еще не выдохлось. Скорее, наоборот — оно развивается. По крайней мере, такое складывается впечатление после ознакомления с фронтовой сводкой по состоянию на 18 августа 2023 года по версии военного корреспондента Семена Пегова.

В своем Телеграм-канале он пишет, что противник после мощной артиллерийской обработки занял северную часть Работино.

«Восточнее ВСУ вели наступление по трассе Н-08 южнее Новопокровки. Есть продвижение», — информирует Пегов.

При этом военкор не детализирует, насколько глубоко удалось продвинуться противнику.

Однако делится выводами, что своими действиями у Работино ВСУ пытаются расширить фронт наступления на Токмак, но одновременно работают над тем, чтобы обезопасить фланг на случай возможного удара.

«Также украинские войска продолжили разведку боем у Дорожнянки. А это уже направление на стратегические Пологи. Очевидно, что командование ВСУ решило сковать российские войска на более широком участке фронта. Цель – не дать возможности перебрасывать подразделения на проблемные участки», — объясняет Пегов.

Минобороны России информацию о том, что северная часть Работино под противником, а также о продвижении противника южнее Новопокровки, пока не комментировало.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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