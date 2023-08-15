The Economist: ВС Украины используют дальнобойные ракеты для перелома ситуации на фронте

«Ни копейки нам не дали»: мэр затопленного Уссурийска возмутился отсутствием помощи
В сети завирусилось видео, на котором мэр затопленного Уссурийска Евгений Корж заявил о якобы отсутствии помощи из...Подробнее
Украинское контрнаступление идет уже более двух месяцев, но прогресс пока еще медленный. Чтобы добиться перелома ситуации на фронте, ВСУ применяют различные тактики, а также используют дальнобойные ракеты. Об этом пишет журнал The Economist, передают «Ридер новости».
Источники рассказали, что высокоточное оружие применяется преимущественно для поражения российских батарей, а также важных военных целей, в том числе штабов, командных центров и логистических узлов.
«Дальнобойные удары ВСУ еще могут проложить путь к серьезному прорыву. Вскоре Германия может помочь с примерно 400 крылатыми ракетами Taurus, которые станут угрозой для большей части Крыма», — говорится в публикации.
Главной проблемой украинского наступления, по версии журнала, продолжают оставаться обширные минные поля. Министр обороны Украины Алексей Резников призывает союзников предоставить как можно больше оборудования для разминирования территории, подчеркивая, что с тотальным минированием ни одна армия мира не встречалась со времен Второй мировой войны.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
В сети завирусилось видео, на котором мэр затопленного Уссурийска Евгений Корж заявил о якобы отсутствии помощи из...Подробнее
В Новосибирске оштрафовали местного жителя, который запустил беспилотник, не получив на это разрешения. Ему надлежит...Подробнее
Украинское издание «Економічна правда» сообщило о том, что сейчас в странах Запада находится четыре самолета «Руслан»,...Подробнее
После «Марша справедливости» главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина все сделали позитивные и правильные выводы, что...Подробнее
С начала СВО на территории Украины власти Германии приняли 3291 ходатайство о предоставлении убежища от мужчин из...Подробнее
На фоне новостей об экстренном заседании Центробанка России, где была повышена ключевая ставка с 8,5 сразу до 12%, в РФ...Подробнее