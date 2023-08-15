The Economist: ВС Украины используют дальнобойные ракеты для перелома ситуации на фронте

Украинское контрнаступление идет уже более двух месяцев, но прогресс пока еще медленный. Чтобы добиться перелома ситуации на фронте, ВСУ применяют различные тактики, а также используют дальнобойные ракеты. Об этом пишет журнал The Economist , передают «Ридер новости».

Источники рассказали, что высокоточное оружие применяется преимущественно для поражения российских батарей, а также важных военных целей, в том числе штабов, командных центров и логистических узлов.

«Дальнобойные удары ВСУ еще могут проложить путь к серьезному прорыву. Вскоре Германия может помочь с примерно 400 крылатыми ракетами Taurus, которые станут угрозой для большей части Крыма», — говорится в публикации.

Главной проблемой украинского наступления, по версии журнала, продолжают оставаться обширные минные поля. Министр обороны Украины Алексей Резников призывает союзников предоставить как можно больше оборудования для разминирования территории, подчеркивая, что с тотальным минированием ни одна армия мира не встречалась со времен Второй мировой войны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»