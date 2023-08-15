Немецкое издание Bild пишет, что ВСУ должны сосредоточить свои усилия на достижении успехов на поле боя до наступления зимы. Украинским военным предстоит до ноября изменить ход боевых действий, говорится в статье. С наступлением зимы будет сложнее проводить активные наступательные операции. Только в феврале можно будет продолжать наступательные действия, поэтому ВСУ следует использовать этот период для достижения значимых результатов.

В статье говорится от том, что с целью сохранения территориальной целостности Украина должна укреплять свои оборонительные позиции и одновременно продолжать контрнаступательные операции, которые начались 4 июня этого года на южно-донецком, запорожском и артемовском направлениях. Достижение военного успеха к концу осени стало бы важным шагом в борьбе украинской армии за мир и стабильность на востоке страны, сказано в публикации

Текст: Информационное агентство «Что происходит»