Bild: ВСУ должны показать успех на фронте к ноябрю

Сегодня, 17:14

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Bild: ВСУ должны показать успех на фронте к ноябрю
Фото из открытых источников

Немецкое издание Bild пишет, что ВСУ должны сосредоточить свои усилия на достижении успехов на поле боя до наступления зимы. Украинским военным предстоит до ноября изменить ход боевых действий, говорится в статье. С наступлением зимы будет сложнее проводить активные наступательные операции. Только в феврале можно будет продолжать наступательные действия, поэтому ВСУ следует использовать этот период для достижения значимых результатов.

В статье говорится от том, что с целью сохранения территориальной целостности Украина должна укреплять свои оборонительные позиции и одновременно продолжать контрнаступательные операции, которые начались 4 июня этого года на южно-донецком, запорожском и артемовском направлениях. Достижение военного успеха к концу осени стало бы важным шагом в борьбе украинской армии за мир и стабильность на востоке страны, сказано в публикации

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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