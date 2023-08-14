Эксперты Матвийчук и Кнутов разошлись во мнениях по поводу оставшихся в запасе у ВС Украины резервов

Отечественные военные эксперты разошлись во мнениях касательно имеющихся в запасе у командования Вооруженных сил Украины резервов. Отставной полковник Анатолий Матвийчук утверждает, что на запорожском направлении в бой были введены последние подготовленные подразделения украинских войск. А вот Юрий Кнутов с ним не согласен. Этот эксперт заявляет, что резервов у Киева достаточно - примерно пять бригад. И все эти бойцы были подготовлены по стандартам НАТО, передает «Московский комсомолец».

Forbes опубликовал статью военного аналитика Дэвида Экса, в которой тот заявил, что ВСУ ввели в бой на Запорожье свою самую мощную боеспособную часть - 82-ю ДШБ. Два с половиной месяца, что идет украинское наступление, она находилась в резерве.

Матвийчук считает, что противник ввел эту десантно-штурмовую бригаду из-за тяжелого положения украинских войск. 82-ю он называет стратегическим резервом президента Зеленского и главкома Залужного. По его версии, перед данной элитной бригадой поставлена задача завершить или наметить прорыв российской обороны.

Полковник Юрий Кнутов заявляет, что не надо быть уверенным в том, что Украина больше не располагает резервами для продолжения своего наступления. По его оценкам, командование противника располагает еще как минимум 5 бригадами. Они могут стать войсками прорыва.

Кнутов не сомневается в том, что ВСУ будут развивать свое наступление как минимум по двум направлениям и попытаются перерезать дорогу до Азовского моря, а также прорваться на Токмак и Мелитополь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»