Военкор Сладков рассказал о российском оружии, которое еще не применялось на Украине

Сегодня, 09:29

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Военкор Сладков рассказал о российском оружии, которое еще не применялось на Украине
Фото из открытых источников

ВС России еще не применяли на территории Украины фугасную авиационную бомбу ФАБ-9000 (9 тонн), но она может сыграть одну из ключевых ролей в их противостоянии с ВСУ. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил отечественный военкор Александр Сладков.

По его словам, девятитонная авиационная бомба считается самым мощным неядерным оружием. ФАБ-9000 вначале состояла на вооружении ВС СССР, а теперь — и в ВС РФ. Из-за внушительных габаритов военные называют ее «слоном».

«Простая авиационная фугасная бомба в девять тонн. Мы все еще не использовали», — говорит Сладков.

ФАБ-9000 — разработка еще 50-х годов минувшего столетия. Предназначена для поражения промышленных предприятий, мощных укреплений, судов на стоянках.

В минувшем году, как писали СМИ, ВС РФ использовали ФАБ-3000 для ударов по территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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