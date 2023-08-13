СМИ: Германия пока не нашла способов конфискации российских «Русланов»

Сегодня, 09:19

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СМИ: Германия пока не нашла способов конфискации российских «Русланов»
Фото из открытых источников

Украинское издание «Економічна правда» сообщило о том, что сейчас в странах Запада находится четыре самолета «Руслан», принадлежащих частной компании «Волга-Днепр». Один из них находится в Канаде, а три – в Германии.

Власти Канады занимаются проработкой механизмов конфискации российского транспортного самолета Ан-124 «Руслан» в пользу Киева. Однако Германия пока не смогла найти пути для конфискации. Известно, что Киев обратился к Берлину с просьбой рассмотреть возможность конфискации находящихся в аэропорту Лейпцига самолетов. Но пока правоохранители Германии еще не заняли четкой позиции по этому вопросу.

Также известно, что Европейский союз не ввел санкций против компании «Волга-Днепр».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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