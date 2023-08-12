В Киеве задержали двух женщин за посты в социальных сетях

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В Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины были задержаны две местных жительницы за публикации фейков в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу безопасности Украины, отмечая, что девушкам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
«СБУ задержала в Киеве двух пропагандисток, которые ежедневно "разгоняли" до 70 фейков о конфликте в Украине в украинском сегменте популярных соцсетей и телеграм-каналов. В первую очередь, злоумышленницы «разгоняли» дезинформацию о ходе боевых действий на фронте и пытались дискредитировать Силы обороны», - сказано в опубликованном сообщении.
Отмечается, что девушки пытались вызвать «панические настроения в обществе» и якобы работали на человека из России, который вышел на них на бирже фриланса. Он поручил подозреваемым администрировать ТГ-каналы и ежемесячно выплачивал гонорар.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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