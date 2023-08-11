Эксперт Бижев рассказал о сложностях обнаружения и поражения ракет Storm Shadow

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Сложной мишенью назвал британские дальнобойные ракеты Storm Shadow, которые используют ВСУ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев. Однако у ВС РФ имеются средства для их уничтожения.
Storm Shadow - современные ракеты с дальностью до 300 километров, которые развивают в полете скорость в тысячу километров. С точки зрения уничтожения по скорости они сложности не представляют. Сложность кроется в другом. В носителях - помимо самолетов, они могут запускаться и с плавучих объектов.
«Сложность заключается в том, что ракеты, которые запускаются с кораблей и подлодок, летят над уровнем моря на высоте 30–40 метров. Будет неимоверно трудно обнаружить ракеты на такой низкой высоте. При подходе к цели они набирают высоту и вертикально атакуют. Если противник будет применять их в акватории Черного моря с кораблей, субмарин либо других плавучих объектов, наша ПВО столкнется с определенными трудностями», — пояснил военный эксперт в беседе с изданием «Красная весна».
Однако украинскими носителями все же, наверное, так и останутся самолеты. Нести Storm Shadow на подвеске могут Су-24 и Су-27 ВВС Украины.
Самолеты могут запускать ракеты по российским объектам, не входя в зону действия российской системы ПВО. Здесь главная сложность в обнаружении ракеты, которая летит на малых высотах с изменяемой траекторией - необходимо устойчивое радионавигационное поле для этого, а времени на принятие решения мало.
Сложность Storm Shadow в том, что она сделана из композитных материалов, поглощающих лучи радаров. И тем не менее при соблюдении ряда определенных условий российские «Панцирь», «БУК», «Оса» вполне могут ее уничтожить, заключил генерал Бижев.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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