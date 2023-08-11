Эксперт: США хотят затянуть конфликт на Украине на 5 лет, чтобы «взорвать» Россию изнутри

Сегодня, 21:24

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Эксперт: США хотят затянуть конфликт на Украине на 5 лет, чтобы «взорвать» Россию изнутри
Фото из открытых источников

Вооруженный конфликт в Украине длится уже полтора года. США попытаются затянуть его еще лет на пять, чтобы за это время полностью истощить Россию, «изнурить российский народ, подтолкнув его к смуте». С таким заявлением в эфире телеканала БелТА выступил военный эксперт Юрий Дудкин.

Чтобы Украина сохраняла способность к сопротивлению и конфликт «тлел», Вашингтон и впредь будет оказывать военную и финансовую помощь Киеву, но недостаточную для того, чтобы он одержал победу.

Западу важно оттянуть срок окончания боевых действий минимум на пять лет, утверждает Дудкин.

«Задача Соединенных Штатов Америки в том, чтобы оттягивать боевые действия, ослабить Россию, посеять неверие в социуме и затем взорвать её изнутри», — заверил эксперт.

А тем временем газета The Wall Street Journal сообщила, что невзирая на то, что контрнаступление ВС Украины продолжается, на Западе понимают, что зимой стороны конфликта усадить за стол переговоров не получится. Поэтому прямо сейчас начинают готовить новое наступление ВСУ - предположительно, оно начнется весной 2024 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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