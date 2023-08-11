Полковник Матвийчук заявил, что ВСУ сумели создать большой запас беспилотников

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Противник сумел создать большой запас беспилотников — как западных, так и своих, прибегнув к модернизации советских БПЛА типа «Стриж-1» и «Стриж-2». Об этом в беседе с изданием «Лента», рассказывая об основных видах вооружения ВСУ, предупредил военный эксперт, отставной полковник Анатолий Матвийчук.
Поскольку у Украины военно-морской флот отсутствует, то и здесь сделана ставка на морские дроны.
По его словам, частично они поставляются западными союзниками готовыми в собранном виде, остальные собираются украинцами по запчастям.
Невзирая на то, что страны НАТО поставили Украине многие западные ЗРК, Матвийчук утверждает, что ПВО Украины преимущественно состоит из комплексов С-300. Киев защищают Patriot.
«Еще есть одна немецкая установка IRIS-T. И большое количество старых установок типа Gepard. Но есть еще свое производство ЗРК «Верба», — проинформировал собеседник издания.
Стрелковое оружие украинцев — это в большинстве своем автоматы «Калашникова», но встречаются также штурмовые винтовки «М16».
Наземные средства противника довольно разнообразны. Там «полная чехарда», подчеркивает Матвийчук.
«У Украины имеется свое личное производство от танков Т-84, Т-64 до модернизированных танков Т-80. Ну и плюс поставленные Западом Leopard, Challenger и тому подобное. А по БМП: от советских БМП-1 до американской боевой машины Bradley», — резюмировал военный эксперт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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