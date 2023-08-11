Военный блогер Романов: Урожайное перешло под контроль ВС Украины

Военный корреспондент и блогер Романов утверждает, что населенный пункт Урожайное на Времьевском выступе (стык Запорожской и Донецкой областей) перешел под контроль украинских войск. При этом данные сведения официально не подтверждены ни одной из сторон вооруженного конфликта. Так что к данной информации следует отнестись как к сомнительной, нуждающейся в проверке и подтверждении.

«12.08.2023. Урожайное — н.п. перешел под контроль ВС Украины», — написал военкор Романов в своем Телеграм-канале «Романов Лайт».

Это также берутся утверждать и военблогеры «Тринадцатый» и Alex Parker.

Если новости о взятии украинцами Урожайного подтвердятся, можно будет говорить о риске прорыва ВСУ в направлении Старомлыновки.

Населенный пункт считается главным узлом обороны ВС РФ на Времьевском выступе.

Но даже если украинцы еще Урожайное полностью и не взяли, то в батальоне «Восток» намекнули, что это дело ближайшего времени.

«Противник нас переиграл — Урожайное мы теряем, — говорится в появившемся вчера вечером сообщении Телеграм-канала «Батальон Восток» . — Надеемся, что мы как-то извернёмся и отбросим противника, но приходится быть реалистами».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»