Дандыкин: сбитые у Крымского моста ракеты С-200 несут большой объем взрывчатки

Украинские ракеты С-200, сбитые сегодня российской ПВО во время очередной атаки на Крымский мост, несут на себе большой объем взрывчатки. Об этом предупредил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

С-200 - дальние ракеты ПВО советских времен, рассказал он «Ленте». Эксперт предполагает, что украинская сторона модернизировала их в ударный вариант. Возможно, они немного потеряли в дальности, но она в любом случае немалая - в пределах 200 километров.

Особенность ракеты С-200 в том, что она несет очень большой объем взрывчатки, так как изначально «заточена» под сбитие воздушной цели на большой высоте и на большом расстоянии. Поскольку это ракеты системы ПВО, она имеет множество поражающих элементов.

«Ракета снаряжена массой шариков, которые взрываются и поражают цель. Поражающий элемент у нее очень большой», — уточнил военный эксперт.

Это следует иметь в виду людям, которые могут находиться на мосту в момент атаки или близ него. В то же время есть и хорошие новости от эксперта: С-200 эффективно сбиваются российскими силами ПВО. Следовательно, нанести повреждения мосту они не могут, если будут вовремя обнаружены. Сегодняшняя ракетная атака ВСУ показала, что с этим проблем нет. ВС РФ работали скоординированно, прибегли даже к старому способу, популярному в Первую мировую войну - постановке дымовых завес.

Напомним, 17 июля атака ВСУ была небезуспешной - противник нанес повреждение Керченскому мосту своим надводным дроном-камикадзе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»