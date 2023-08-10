Рогов проинформировал о кровопролитных боях на Времьевском выступе и рассказал, чье Урожайное

Продолжаются боевые действия высокой интенсивности на Времьевском выступе — участке на стыке Запорожской области и ДНР. Для обоих сторон вооруженного конфликта они тяжелые и кровопролитные, битва ведется за каждый дом, за каждый метр.

Лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сегодня утром сообщил о том, что наиболее горячим участком на Запорожском фронте продолжает оставаться населенный пункт Урожайное.

Боевые действия шли уже непосредственно в самом поселке.

По словам Рогова, бойцы ВС Украины взяли под свой контроль северную часть Урожайного. Южную часть успешно обороняли российские военнослужащие.

А минувшей ночью ВС РФ контратаковали и полностью вытеснили противника из Урожайного, утверждает Рогов.

При этом военкор Семен Пегов в сводке из фронтов по состоянию на утро 12 августа данную информацию не подтверждает. Он сообщает о том, что противник занимает северную часть Урожайного, и признает, что российским войскам удерживать позиции в населенном пункте сейчас «крайне проблематично», поскольку противник ведет по ним огонь с трех сторон.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»