В РИАН объяснили, как туристам РФ правильно выбрать бюджетный тур за границу
Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева. Она...Подробнее
Продолжаются боевые действия высокой интенсивности на Времьевском выступе — участке на стыке Запорожской области и ДНР. Для обоих сторон вооруженного конфликта они тяжелые и кровопролитные, битва ведется за каждый дом, за каждый метр.
Лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сегодня утром сообщил о том, что наиболее горячим участком на Запорожском фронте продолжает оставаться населенный пункт Урожайное.
Боевые действия шли уже непосредственно в самом поселке.
По словам Рогова, бойцы ВС Украины взяли под свой контроль северную часть Урожайного. Южную часть успешно обороняли российские военнослужащие.
А минувшей ночью ВС РФ контратаковали и полностью вытеснили противника из Урожайного, утверждает Рогов.
При этом военкор Семен Пегов в сводке из фронтов по состоянию на утро 12 августа данную информацию не подтверждает. Он сообщает о том, что противник занимает северную часть Урожайного, и признает, что российским войскам удерживать позиции в населенном пункте сейчас «крайне проблематично», поскольку противник ведет по ним огонь с трех сторон.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева. Она...Подробнее
В «Московском комсомольце» предположили, что может ожидать Россию после окончания СВО. Обозреватели издания уверены,...Подробнее
Эксперты спрогнозировали новые негативные последствия падения рубля. Рубль продолжает слабеть в августе, пишет РИА...Подробнее
Украинские войска продолжают контрнаступление, хотя оно и идет медленнее, чем ожидали в Киеве. ВСУ удалось добиться...Подробнее
На «Госзакупках» появилась информация о том, что в Екатеринбурге руководитель небольшой бюджетной конторы ФГБУ «Урал...Подробнее
Политический обозреватель Куло Хинде рассказал о плодотворном сотрудничестве между Центральноафриканской Республикой...Подробнее