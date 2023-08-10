Рогов проинформировал о кровопролитных боях на Времьевском выступе и рассказал, чье Урожайное

Сегодня, 11:59

Image 16+
Рогов проинформировал о кровопролитных боях на Времьевском выступе и рассказал, чье Урожайное
Фото из открытых источников

Продолжаются боевые действия высокой интенсивности на Времьевском выступе — участке на стыке Запорожской области и ДНР. Для обоих сторон вооруженного конфликта они тяжелые и кровопролитные, битва ведется за каждый дом, за каждый метр.

Лидер запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сегодня утром сообщил о том, что наиболее горячим участком на Запорожском фронте продолжает оставаться населенный пункт Урожайное.

Боевые действия шли уже непосредственно в самом поселке.

По словам Рогова, бойцы ВС Украины взяли под свой контроль северную часть Урожайного. Южную часть успешно обороняли российские военнослужащие.

А минувшей ночью ВС РФ контратаковали и полностью вытеснили противника из Урожайного, утверждает Рогов.

При этом военкор Семен Пегов в сводке из фронтов по состоянию на утро 12 августа данную информацию не подтверждает. Он сообщает о том, что противник занимает северную часть Урожайного, и признает, что российским войскам удерживать позиции в населенном пункте сейчас «крайне проблематично», поскольку противник ведет по ним огонь с трех сторон.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

Рогов проинформировал о кровопролитных боях на Времьевском выступе и рассказал, чье Урожайное

Сегодня, 11:59

«Daily Express»: подполковник Кроуфорд озадачен «исчезновением» британских танков Challenger 2 на Украине

Вчера, 08:09

Полковник Матвийчук заявил, что ВС РФ вскоре возьмут Харьков

10-08-2023, 19:19

Подразделение ГУР МО Украины «Шаман» устраивает диверсии в России

10-08-2023, 16:19

«РИАН» сообщил, что происходит в зоне СВО РФ: «Нацелились на Мариуполь»

10-08-2023, 10:49

«РусВесна»: ВСУ возобновили атаки у Артемовска, идут тяжелые бои

9-08-2023, 09:04

Аналитик Пухов прокомментировал отправку американских танков M1A1 Abrams на Украину

8-08-2023, 11:49

Президент Украины Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей

7-08-2023, 19:09

Президент Зеленский «сбил» российский Ту-95 на чешском симуляторе F-16

7-08-2023, 11:09

Экономист Ву: контрнаступление ВС Украины завершится в ближайшие недели

7-08-2023, 08:24

Дандыкин: Удары ВКС РФ призваны оставить Украину без самолетов Су-24

7-08-2023, 07:44

Ходаковский рассказал об изначальной тактике ВС Украины в контрнаступлении

6-08-2023, 08:24

Рогов проинформировал, что в ночной атаке на Бердянск приняло участие пять украинских БПЛА

4-08-2023, 12:34

Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского

31-07-2023, 14:59

В прессе США: боевые действия на территории Украины превратились в войну беспилотников

29-07-2023, 15:19

Стало известно, какими морскими дронами ВСУ атакуют корабли РФ

29-07-2023, 12:34

Военкор Медведев объяснил, что произойдет если ВС Украины возьмут Клещеевку

28-07-2023, 08:04

Военный эксперт Кнутов: Похоже, начинается основная фаза контрнаступления ВС Украины

27-07-2023, 12:04

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи: наступление ВСУ идет по плану

27-07-2023, 09:14

NYT: началась основная фаза контрнаступления армии ВСУ

27-07-2023, 07:54

Возможно, Вам будет интересно

В РИАН объяснили, как туристам РФ правильно выбрать бюджетный тур за границу

В РИАН объяснили, как туристам РФ правильно выбрать бюджетный тур за границу

Вчера, 11:49

0

Как выбирать бюджетные туры на заграничные курорты, рассказала обозреватель РИА Новости Кристина Голубева. Она...

Подробнее
МК проинформировал, что ждет РФ после СВО на Украине

МК проинформировал, что ждет РФ после СВО на Украине

10-08-2023, 00:14

0

В «Московском комсомольце» предположили, что может ожидать Россию после окончания СВО. Обозреватели издания уверены,...

Подробнее
РИА Новости: Падающий рубль готовит летом новый сюрприз

РИА Новости: Падающий рубль готовит летом новый сюрприз

9-08-2023, 15:54

0

Эксперты спрогнозировали новые негативные последствия падения рубля. Рубль продолжает слабеть в августе, пишет РИА...

Подробнее
«РИАН» сообщил, что происходит в зоне СВО РФ: «Нацелились на Мариуполь»

«РИАН» сообщил, что происходит в зоне СВО РФ: «Нацелились на Мариуполь»

10-08-2023, 10:49

0

Украинские войска продолжают контрнаступление, хотя оно и идет медленнее, чем ожидали в Киеве. ВСУ удалось добиться...

Подробнее
Директор бюджетной компании В Екатеринбурге приобрел внедорожник за 13 млн

Директор бюджетной компании В Екатеринбурге приобрел внедорожник за 13 млн

9-08-2023, 16:29

0

На «Госзакупках» появилась информация о том, что в Екатеринбурге руководитель небольшой бюджетной конторы ФГБУ «Урал...

Подробнее
Если ЧВК «Вагнер» покинет ЦАР, вооруженные группировки превратят страну в руины – обозреватель Хинде

Если ЧВК «Вагнер» покинет ЦАР, вооруженные группировки превратят страну в руины – обозреватель Хинде

9-08-2023, 16:23

0

Политический обозреватель Куло Хинде рассказал о плодотворном сотрудничестве между Центральноафриканской Республикой...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров