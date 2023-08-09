«Daily Express»: подполковник Кроуфорд озадачен «исчезновением» британских танков Challenger 2 на Украине

Великобритания стала первой страной НАТО, которая передала Украине свои тяжелые боевые танки Challenger 2. Украинские экипажи прошли обучение и овладели данной техникой. Но складывается впечатление, что Challenger 2 просто «исчезли» на территории Украины, заявляет подполковник британской армии Стюарт Кроуфорд в статье «Daily Express».

Контрнаступление ВСУ длится уже два месяца, но британские танки до сих пор не были замечены на поле боя. Если бы они принимали участие в боевых действиях, об этом стало бы известно. Они, конечно, могут «выжить» в условиях интенсивных боев, отмечает подполковник, хотя признает, что это весьма сомнительно.

Challenger 2 точно так же будут уязвимы перед минами и беспилотниками, как и Leopard 2, как и любые другие боевые машины.

Кроуфорд допускает, что скорее всего британскими танками оснащены украинские подразделения, которые командование в бой еще не вводило.

«Как минимум два источника проинформировали меня, что британские танки находятся в составе украинского воздушно-десантного соединения. На оснащении в этом подразделении также американские БМП Stryker и немецкие БМП Marder. И ни одна единица из перечисленной выше техники украинским командованием в бой еще не вводилась», — заключил Кроуфорд.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»