Полковник Матвийчук заявил, что ВС РФ вскоре возьмут Харьков

Полковник спецназа разведки в отставке Анатолий Матвийчук уверен, что стратегический замысел российского военного командования на купянском направлении фронта - захват Харькова. Ключом к этому украинскому городу станет возвращения контроля над Купянском. Своими мыслями о том, как может развиваться наступательная операция, он поделился с «МК».

На купянском направлении фронта побывал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. Вероятно, его указания нацелены на стабилизацию ситуации на линии фронта. Именно Сырский осуществлял руководство «харьковской операцией» ВСУ в сентябре минувшего года, когда украинским войскам за короткий промежуток времени удалось вернуть контроль над Балаклеей, Изюмом, Волчанском, непосредственно над Купянском и еще рядом населенных пунктов.

Матвийчук полагает, что прибытие Сырского на фронт указывает на то, что ситуация на Купянском направлении фронта для украинских войск складывается угрожающая. Противник неверно оценил угрозу для себя, считая, что господствует там безраздельно. А теперь ему надо отбивать наступление. И противостоять собравшейся на этом направлении фронта внушительной группировке российских войск без ввода дополнительных резервов невозможно.

«Я полагаю, что взятие Харькова — это наш стратегический замысел. И я думаю, что он будет в ближайшее время реализован», — резюмировал Анатолий Матвийчук.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»