Подразделение ГУР МО Украины «Шаман» устраивает диверсии в России

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Диверсии на территории России могут быть делом рук бойцов подразделения спецназа Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины. Это следует из комментария представителя военной разведки противника в эфире украинского телемарафона, сообщает ТАСС.
«Спецподразделения ГУР МО работают эффективно. И не только на линии фронта, но и за ней… Это да, и это не новость», — сказал Андрей Юсов.
Кроме того, он признался, что перед батальоном поставили задачу по убийствам российских генералов.
Представитель ГУР МО не стал раскрывать детали работы спецподразделения «Шаман», но намекнул на то, что ГУРовцы охотятся за высокопоставленными военными: «Подробности мы будем наблюдать, читая некрологи тех же российских генералов, и не только их».
Британская The Times ранее написала, что бойцы спецподразделения «Шаман» более года устраивали диверсии на территории России, а теперь их цель - ликвидация старших офицеров ВС РФ.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»
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