«РИАН» сообщил, что происходит в зоне СВО РФ: «Нацелились на Мариуполь»

Сегодня, 10:49

Image 16+
«РИАН» сообщил, что происходит в зоне СВО РФ: «Нацелились на Мариуполь»
Фото из открытых источников

Украинские войска продолжают контрнаступление, хотя оно и идет медленнее, чем ожидали в Киеве.

ВСУ удалось добиться успехов на некоторых участках фронта, но пока это не масштабный прорыв линии обороны ВС РФ, передает РИА «Новости».

Интенсивные бои идут по всей линии соприкосновения. Украинские подразделения атакуют под Работино и Пятихатками, продвинулись на Времьевском выступе и заняли село Старомайорское.  Очень сложно ВС РФ в районе села Урожайное, где ВСУ тоже удалось продвинуться. Тут находится основной узел обороны армии ВС РФ на Времьевском выступе.

Российские военные волнуются по поводу ситуации на данном участке фронта. Они понимают, что, вернув под свой контроль Времьевский выступ, ВСУ смогут развивать продвижение к Мариуполю через Волноваху.

«Мы ожидаем, что тут усилят давление. Для Киева главная цель — перерезать сухопутный мост из Крыма в большую Россию и выйти к Азовскому морю. Хотят совершить рывок к Мариуполю. Этот удар наверняка поддержит группировка, засевшая в Угледаре», — заявил офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News

Лента

«РИАН» сообщил, что происходит в зоне СВО РФ: «Нацелились на Мариуполь»

Сегодня, 10:49

«РусВесна»: ВСУ возобновили атаки у Артемовска, идут тяжелые бои

Вчера, 09:04

Аналитик Пухов прокомментировал отправку американских танков M1A1 Abrams на Украину

8-08-2023, 11:49

Президент Украины Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей

7-08-2023, 19:09

Президент Зеленский «сбил» российский Ту-95 на чешском симуляторе F-16

7-08-2023, 11:09

Экономист Ву: контрнаступление ВС Украины завершится в ближайшие недели

7-08-2023, 08:24

Дандыкин: Удары ВКС РФ призваны оставить Украину без самолетов Су-24

7-08-2023, 07:44

Ходаковский рассказал об изначальной тактике ВС Украины в контрнаступлении

6-08-2023, 08:24

Рогов проинформировал, что в ночной атаке на Бердянск приняло участие пять украинских БПЛА

4-08-2023, 12:34

Политолог РФ Ищенко: Запад выдвинет России ультиматум о согласии на «формулу мира» Зеленского

31-07-2023, 14:59

В прессе США: боевые действия на территории Украины превратились в войну беспилотников

29-07-2023, 15:19

Стало известно, какими морскими дронами ВСУ атакуют корабли РФ

29-07-2023, 12:34

Военкор Медведев объяснил, что произойдет если ВС Украины возьмут Клещеевку

28-07-2023, 08:04

Военный эксперт Кнутов: Похоже, начинается основная фаза контрнаступления ВС Украины

27-07-2023, 12:04

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи: наступление ВСУ идет по плану

27-07-2023, 09:14

NYT: началась основная фаза контрнаступления армии ВСУ

27-07-2023, 07:54

WP: ВС РФ ежемесячно уничтожают от 1 до 10 тысяч беспилотников ВСУ

26-07-2023, 14:54

Военкоры «Русской весны» рассказали о тяжелых боях ВС РФ за Клещеевку

26-07-2023, 09:34

Эксперт Чадаев: мини-дроны Black Hornet, которые США поставят Украине, эффективны только при массовом использовании

25-07-2023, 17:44

Эксперт Сивков перечислил варианты серьезных украинских угроз Крыму и Черноморскому флоту

25-07-2023, 10:34

Возможно, Вам будет интересно

РИА Новости: В предчувствии торговой войны ЕС решил выставить США жесткий ультиматум

РИА Новости: В предчувствии торговой войны ЕС решил выставить США жесткий ультиматум

Вчера, 12:19

0

Между США и ЕС растут противоречия в сфере торговли, и это может спровоцировать настоящую торговую войну между ними....

Подробнее
«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

«Mirror»: На британской базе началась подготовка к «болезни X»

7-08-2023, 22:19

0

Персонал засекреченной военной базы Британии Портон-Даун готовится к пандемии «болезни Х». В условиях строжайшей...

Подробнее
МК проинформировал, что ждет РФ после СВО на Украине

МК проинформировал, что ждет РФ после СВО на Украине

Сегодня, 00:14

0

В «Московском комсомольце» предположили, что может ожидать Россию после окончания СВО. Обозреватели издания уверены,...

Подробнее
РИА Новости: Падающий рубль готовит летом новый сюрприз

РИА Новости: Падающий рубль готовит летом новый сюрприз

Вчера, 15:54

0

Эксперты спрогнозировали новые негативные последствия падения рубля. Рубль продолжает слабеть в августе, пишет РИА...

Подробнее
Директор бюджетной компании В Екатеринбурге приобрел внедорожник за 13 млн

Директор бюджетной компании В Екатеринбурге приобрел внедорожник за 13 млн

Вчера, 16:29

0

На «Госзакупках» появилась информация о том, что в Екатеринбурге руководитель небольшой бюджетной конторы ФГБУ «Урал...

Подробнее
Мэр Собянин: под Москвой средства ПВО сбили два украинских беспилотника

Мэр Собянин: под Москвой средства ПВО сбили два украинских беспилотника

Вчера, 08:14

0

Противник продолжает прощупывать системы противовоздушной обороны столичного региона. Сегодня ночью комплексы ПВО сбили...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров