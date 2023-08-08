«РИАН» сообщил, что происходит в зоне СВО РФ: «Нацелились на Мариуполь»

Украинские войска продолжают контрнаступление, хотя оно и идет медленнее, чем ожидали в Киеве.

ВСУ удалось добиться успехов на некоторых участках фронта, но пока это не масштабный прорыв линии обороны ВС РФ, передает РИА «Новости».

Интенсивные бои идут по всей линии соприкосновения. Украинские подразделения атакуют под Работино и Пятихатками, продвинулись на Времьевском выступе и заняли село Старомайорское. Очень сложно ВС РФ в районе села Урожайное, где ВСУ тоже удалось продвинуться. Тут находится основной узел обороны армии ВС РФ на Времьевском выступе.

Российские военные волнуются по поводу ситуации на данном участке фронта. Они понимают, что, вернув под свой контроль Времьевский выступ, ВСУ смогут развивать продвижение к Мариуполю через Волноваху.

«Мы ожидаем, что тут усилят давление. Для Киева главная цель — перерезать сухопутный мост из Крыма в большую Россию и выйти к Азовскому морю. Хотят совершить рывок к Мариуполю. Этот удар наверняка поддержит группировка, засевшая в Угледаре», — заявил офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»