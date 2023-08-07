«РусВесна»: ВСУ возобновили атаки у Артемовска, идут тяжелые бои

Сегодня, 09:04

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«РусВесна»: ВСУ возобновили атаки у Артемовска, идут тяжелые бои
Фото из открытых источников

Ситуация вокруг Артемовска стала более напряженной. Украинские войска на данном направлении снова активизировались и усилили натиск на позиции ВС РФ. Особенно тяжело на южном фланге города, информируют военкоры «Русской весны».

Критическая ситуация складывается в направлении Андреевки, а также в южной части поселка Клещеевка. Бои там идут крайне ожесточенные. Украинские войска идут на штурмы под прикрытием бронированной техники. Перед выдвижением проводят артиллерийскую обработку. Позиции российских военных, в том числе обстреливаются и кассетными боеприпасами.

Сейчас ВС РФ делают все для того, чтобы пресечь попытку очередного штурма.

Военкоры также информируют о боях в районе Курдюмовки, но подчеркивают, что их интенсивность, по сравнению с направлениями у Андреевки и Клещеевки, невысокая.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»

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